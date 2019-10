Bayern München : „Natürlich ist Müller kein Notnagel“

Formel 1 in Japan : Fehler von Vettel – Mercedes sichert WM-Titel

Ein Missgeschick am Start kostet Vettel die Chance auf den Sieg bei der Formel 1 in Japan. Auch für seinen Teamkollegen läuft es nicht gut. Ferrari verliert damit den großen Kampf der Rennställe in dieser Saison endgültig.