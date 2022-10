Schröder weg, Trainer gefunden : Willkommen im Chaos, Schalke 04

Eigentlich sollte endlich Ruhe einkehren beim FC Schalke 04 Mitte dieser Woche. Der Plan sah vor, nach der Trennung von Frank Kramer die Trainersuche erfolgreich zu Ende zu bringen, und der Vorstand arbeitete daran, einen akzeptablen wirtschaftlichen Rahmen für die dringend notwendigen Wintertransfers zu stecken.

An diesem Mittwoch wartete auf dem Klubgelände die übliche Gruppe der Schalke-Reporter auf die Ankunft des neuen Chefcoaches, an dessen Stelle jedoch eine ganz andere Meldung eintraf: Völlig überraschend sei Sportdirektor Rouven Schröder „aus persönlichen Gründen“ zurückgetreten, teilte der Klub am Nachmittag mit. Von einem neuen Trainer sprach plötzlich niemand mehr, es wurde gerätselt und spekuliert. Der Tabellenletzte aus Gelsenkirchen hat sich mal wieder selbst übertroffen in seiner Rolle als versiertester Chaos-Klub der Bundesliga. Wobei viele Hintergründe des Rücktritts erstmal im Dunkeln liegen.

Schröder war in den vergangenen Wochen heftig kritisiert worden, in kaum einem Bericht über Schalke fehlte die Erwähnung, dass der von dem 47 Jahre alten Sauerländer zusammengestellte Kader eigentlich nicht bundesligatauglich sei. Der von Schröder ausgewählte Trainer Frank Kramer konnte daraus nichts entwickeln, und die Suche nach einem Nachfolger scheint schwieriger als gedacht. Der „Architekt der Aufstiegsmannschaft“, als der Schröder in der Klubmitteilung zur Trennung bezeichnet wurde, hat zuletzt viel weniger glücklich agiert als rund um die Saison zuvor. Sowohl auf dem Transfermarkt als auch in seiner Trainerwahl.

Schröder als Figur der Hoffnung

Nun sah der ursprüngliche Plan vor, bereits in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche einen neuen Chefcoach zu präsentieren. Offenbar versuchten Schröder und Sportvorstand Peter Knäbel Bruno Labbadia nach Schalke zu locken, der sagte jedoch ab, obwohl er seit zweieinhalb Jahren auf eine neue Chance wartet. Anschließend kursierten allerlei Gerüchte und irgendein Witzbold teilte Peter Neururer im Namen Schröders mit, dass er die Mannschaft übernehmen solle. Schließlich lief dann doch alles auf Thomas Reis hinaus, den Schröder bereits vor der Saison anstelle von Kramer im Auge gehabt hatte. Auch das war publik geworden und von Beginn an eine Bürde für Kramer. Der Stress war enorm.

Nun ist der Transfermarktheld des vergangenen Jahres weg, und der Vorstand ist geschockt. Denn Schröder war von vielen Schalkern als neues Gesicht des Klubs wahrgenommen worden. Seine emotional eingefärbte Sprache, sein Optimismus, sein Herzblut und seine Bodenständigkeit machten ihn zur Figur der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. „Gerne wären wir den Weg mit Rouven weitergegangen“, sagte Knäbel und lobte die Verdienste des ehemaligen Mitarbeiters: Die Leistungen Schröders könnten „vielleicht erst in einigen Jahren vollumfänglich bemessen und von der Öffentlichkeit gewürdigt werden“, erklärte der Sportvorstand und verkündete: „Ohne die Arbeit von Rouven Schröder würde es den FC Schalke 04 in seiner gewohnten Form nicht mehr geben.“

Schalke mit Reis einig

Immerhin hat Schröder vor seinem Abschied noch den Prozess der Trainersuche abgeschlossen, zumindest jenen Teil, der ins Sportressort fällt. Der Klub ist sich nach Informationen der F.A.Z. mit Thomas Reis einig, der ehemalige Bochumer Chefcoach soll die Mannschaft am Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) im Spiel gegen den SC Freiburg betreuen. Am Mittwochabend fehlte nur noch die Freigabe der Bochumer, wo Reis eigentlich noch bis zum Sommer 2023 unter Vertrag steht. Den Schmerz über den Verlust Schröders wird die Ankunft von Reis aber kaum lindern.

Zuletzt mögen dem Sportdirektor auf dem Transfermarkt einige Fehler unterlaufen sein, aber sein Handlungsspielraum war aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge massiv eingeschränkt. Nun wird spekuliert, dass ihm der Glaube verloren gegangen sei, die Mannschaft mit den knappen Mitteln so zu verstärken wie für den Klassenverbleib erforderlich. Schröder selbst schwieg zu seinen Gründen und bedankte sich lediglich „für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit“.

Dennoch fallen ein paar Parallelen zum bewegenden Rücktritt von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach im Januar auf. Es ist Schröder zu wünschen, dass er nicht so erschöpft und verzweifelt ist wie Eberl seinerzeit, aber beide Sportdirektoren sind nach erfolglosen Transfersommern und unglücklichen Trainerentscheidungen massiv und ausdauernd kritisiert worden. So viel Verantwortung für einen Verein, an dessen sportlichem Abschneiden die Gefühle von Tausenden Menschen hängen, kann im Misserfolgsfall auch zu einer schweren Last werden. Vorerst wird Knäbel die Aufgaben des Sportdirektors übernehmen, der nun nach einem Trainer auch die passenden Verstärkungen fürs Team und einen Nachfolger für Schröder suchen muss.