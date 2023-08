Es ist sein erster Startelfeinsatz für den Berliner Bundesligaklub, in dessen Spiel sich Robin Gosens wie selbstverständlich einfügt: Gegen Darmstadt 98 zeigt der Neuzugang, was in ihm steckt. Und wie!

Das umfangreiche Hüpf-, Klatsch- und Gesangsritual, mit dem sie bei Union mit ihrem Anhang Siege feiern, hat Robin Gosens jetzt drauf. Zweimal – einmal kurz, einmal 90 Minuten lang – mitgewirkt, zweimal gewonnen, zweimal mitgehüpft, mitgeklatscht und mitgesungen. Nach dem 4:1-Sieg in Darmstadt am Samstagnachmittag schallte Gosens und Kollegen beim federleichten Gang in die Kabine aus dem Gästeblock das wohlige Stakkato „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ hinterher. Das wirkte wie ein Schlussakkord eines erfolgreichen Berliner Arbeitstages, den Gosens mit einem Tusch so richtig eröffnet hatte.

Der Linksverteidiger mit Vorwärtsdrang hatte im ersten Bundesliga-Startelfeinsatz seiner Karriere nach gerade mal vier Minuten sein erstes Tor erzielt. Mit links. Eine halbe Stunde später war Gosens wieder treffsicher zur Stelle. Per Kopf. Damit hatte der im neuen Berliner Trikot ungemein tatendurstige Nationalspieler den Auswärtssieg beim Aufsteiger mehr als nur angebahnt.