2:1 gegen Wolfsburg : Was wären die Bayern nur ohne Lewandowski?

Einst erzielte er fünf Tore in neun Minuten. So viele sind es diesmal nicht gegen Lieblingsgegner Wolfsburg. Doch Bayern-Torjäger Lewandowski ist wieder kaum zu stoppen. Dass die Münchner siegen, liegt aber auch an einem anderen Spieler.

An diesem Donnerstag könnte es einen großen Robert-Lewandowski-Tag geben. Die Fifa ehrt den Weltfußballer des Jahres und hat die Namen der drei Finalisten schon veröffentlicht: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und eben Lewandowski. Zwar sind die Weltstars Messi und Ronaldo in dieser sportlichen Wahl, die am Ende oft eine Popularitätswahl ist, kaum zu schlagen, in diesem Jahr spricht aber eigentlich alles für den Stürmer aus Polen.

Er hat mit dem FC Bayern München die Champions League und vier weitere Titel gewonnen und dabei so viele Tore geschossen, dass sein Trainer Hansi Flick unter der Woche sagte: „Ich denke, es gibt keinen, der es so sehr verdient hat in dieser Saison wie Robert.“ Und damit das am Donnerstag nicht nur sein Trainer denkt, hat es am Mittwoch auch noch einen kleinen Robert-Lewandowski-Tag gegeben. Im letzten Heimspiel des Jahres haben die Bayern dank Lewandowski 2:1 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Sie mussten dafür einen 0:1-Rückstand aufholen – in der fünften Minute hatte Maximilian Philipp getroffen –, aber dafür haben sie ja ihren Mann in der Mitte.

In der 45. Minute köpfte Lewandowski das 1:1, in der 50. Minute schoss er das 2:1. Es waren seine Saisontore 14 und 15 und seine Bundesligatore 250 und 251. Und natürlich war es eine passende Pointe, dass Lewandowski sich für die Weltfußballerwahl mit zwei Toren gegen Wolfsburg warm schoss – einen Gegner, gegen den er 2015 schon mal fünf Tore in neun Minuten erzielt hat. Über die Weltfußballer-Wahl habe er „nicht soviel“ nachgedacht, betonte Lewandowski. „Ich habe mich auf das heutige Spiel fokussiert. Ich habe keinen Druck. Ich freue mich, dass ich dabei bin und die Chance auf eine große Ehre habe“, sagte der Stürmer

Wenn die Wolfsburger in den vergangenen fünf Jahren in der Bundesliga gegen München angetreten sind, ging das für sie nie gut aus: 0:4, 0:2, 0:6, 1:3, 1:2, 2:2, 0:6, 0:5. Zehn Spiele, neun Pleiten, kein Sieg. Sie wurden überrollt von einer Mannschaft, deren erster Verfolger sie vor ein paar Jahren noch sein wollten. Das alte Rollenverständnis hatte auch mit den Summen zu tun, die sie für neue Spieler investierten und mit dem Gehalt, das sie ihnen zahlten. Und wie sieht das neue aus? In Wolfsburg haben sie, so rechnete es neulich Geschäftsführer Jörg Schmadtke vor, das „Gehaltsgefüge um ungefähr 25 Prozent heruntergefahren“. Sie wollten vorsichtiger sein – und hatten danach an den ersten elf Bundesligaspieltagen nicht einmal verloren.

Vor dem zwölften nannte Hansi Flick, der Trainer der Bayern, die Wolfsburger daher ein „großes Hindernis“, und diese Warnung hatte durchaus seinen Grund. Am Mittwoch fehlten Flick seine Mittelfeldstrategen Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Javi Martinez. Und so schickte der Trainer eine besonders offensive Elf aufs Feld: Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Thomas Müller, Robert Lewandowski. Sie alle durften anfangen.

Es waren fünf Minuten gespielt, da musste sich Flick über einen seiner Stürmer ärgern. Sané vertändelte den Ball im eigenen Strafraum. Ridle Baku stibitzt den Ball, Kevin Mbabu flankte ihn in die Mitte und Maximilian Philipp traf mit einem Aufsetzer ins Tor. In der 13. Minute hätte noch ein Treffer für Wolfsburg fallen können, aber Josip Brekalo schoss über das Tor. Dann legte Lewandowski los. Mit seinem ersten Versuch scheiterte er aus drei Metern an Koen Casteels (17.).

Mit seinem zweiten und dritten Versuch konnte er den Wolfsburger Torhüter aber überwinden. Das 1:1 war ein Kopfball aus fünf Metern, den Kingsley Coman mit einem perfekten Dribbling und einer perfekten Flanke vorbereitet hatte (45.+1). Das 2:1 war ein Schuss aus elf Metern, den Lewandowski mit einer schellen Bewegung selbst ermöglicht hatte (50.). Und dass die Bayern den Sieg ins Ziel retten, lag dann aber an ihrem Schlussmann, der von der Fifa an diesem Donnerstag zum Welttorhüter ausgezeichnet werden kann: Manuel Neuer hielt in 86. Minute einen Schuss von Wout Weghorst mit einer spektakulären Parade.