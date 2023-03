So ein einzelnes Bundesligaspiel ist nur ein kleiner Moment innerhalb der zehn Monate, über die eine Saison ausgetragen wird. Sicher werden die Dortmunder sowie die Schalker sich während der kommenden Wochen wieder mit vollkommen unterschiedlichen Themen beschäftigen. Der BVB träumt von Titeln in Bundesliga und DFB-Pokal, die Schalker kämpfen gegen den drohenden Abstieg und um wirtschaftliche Stabilität.

Aber nach diesem Revierderby war eher der Dortmunder Trainer Edin Terzic der Mann, den Sorgen drückten, während sein Gelsenkirchener Kollege Thomas Reis sprach wie der Chefcoach eines Dauergewinners. „Wir müssen schauen, dass wir auf dem Boden der Tatsachen bleiben“, sagte er nach dem 2:2 im 100. Revierderby der Bundesligageschichte am Samstagabend, nach einem rauschenden Fußballfest in königsblau.

Immer wieder brannten während der gut 90 Minuten in den Fanblöcken bengalische Feuer, durch eines wurde ein Fotograf verletzt. Es war krachend laut, die Leidenschaft vieler Anhänger betörend, und manchmal wurde auf dem Rasen mit höchster Intensität Fußball gespielt. Zugleich war jedoch ganz viel Liebe im Spiel, besonders bei der Schalker Mehrheit, die jede Grätsche und jeden halbwegs klugen Pass feierte wie eine mittelgroße Sensation.

Besonders „in den letzten Minuten des Spiels hat man noch mal gemerkt, was für eine Stimmung in der Arena ist, das saugt man auf“, sagte Schalke-Profi Marius Bülter. Das ganze Erlebnis sei „sehr emotional“ gewesen. Die große Erweckung des FC Schalke 04 hat noch nicht dazu geführt, dass der Klub die Abstiegsränge verlassen konnte. Aber die Mannschaft spielt inzwischen auf Augenhöhe mit der Konkurrenz und wird getragen von einer Begeisterung, die sich selten einstellt, falls ein derart namhafter Bundesligaverein so schlecht platziert in der Tabelle steht.

Kenan Karaman, der nicht nur wegen seines Ausgleichstores zum 2:2 sein mit Abstand bestes Spiel für Schalke gemacht hatte, berichtete von einem „mega Zusammenhalt in der Kabine“. Nachdem der FC Schalke seinen Aufschwung mit vier torlosen Unentschieden in Serie begonnen hatte, haben die Profis drei Mal nacheinander jeweils zwei Tore erzielt. „Wir sind wieder da, sind auf Tuchfühlung“, sagt Reis, „es ist wieder offen.“

Das könnte auch Edin Terzic in einer Zwischenbilanz nach nunmehr neun Spielen seit Weihnachten zu den Dortmunder Ambitionen im Meisterschaftskampf behaupten. Immerhin ist es nach diesen ersten Punktverlusten des Jahres 2023 immer noch so, dass der BVB sieben Punkte auf den FC Bayern aufholen und von Rang sechs auf Platz zwei der Tabelle klettern konnte.

Aber der Trainer des schwarz-gelben Revierklubs mied auch an diesem Tag das Meisterschaftsthema und sammelte in Gelsenkirchen gute Argumente für seine defensive Kommunikationsstrategie. Terzics These: Erst wenn sein Team stabil genug sei, auch diese Sorte emotional aufgeladener Spiele gegen gladiatorenhaft kämpfende Gegner zu überstehen, sei sein BVB ein Titelaspirant. „Wir bleiben demütig, arbeiten an unseren Themen“, sagte er, „den Rest werden wir im Mai sehen.“

Denn dieses Revierderby war ein Lehrstück zur Dortmunder Wankelmütigkeit, die viel mit der schwierigen Balance zwischen Selbstvertrauen und Übermut zu tun hat. „Wir haben in der zweiten Halbzeit aufgrund der Dominanz und Spielkontrolle bis dahin vielleicht gedacht, dass es heute von allein gehen würde und dass wir uns an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so zu konzentrieren bräuchten“, sagte der Sportdirektor des BVB, Sebastian Kehl. Das zeigte sich besonders an der Leistung eines Spielers: Jude Bellingham.

Der 19 Jahre Engländer, der in den kommenden Wochen zur Hauptfigur vieler schriller Transfermarktdiskussionen und zu einem der teuersten Fußballer der Geschichte werden könnte, hatte einige gute Szenen in dieser Partie. Aber in jenen entscheidenden Situationen, als die Partie kippte, sah er nicht gut aus. Vor dem 1:1 des FC Schalke verlor er nahe der Mittellinie den Ball gegen Alex Kral, der anschließende Konter führte zu Bülters 1:1 (50. Minute).

Und in der Entstehung des 2:2 durch Karaman machte Bellingham durch eine fatale Fehlentscheidung Bülters Vorlage in den Strafraum möglich (79.). „Heute haben wir es als Mannschaft nicht so geschafft, das Tor zu verteidigen, dass der Gegner nicht zurückkommen kann in das Spiel“, sagte Terzic, als er auf diese beiden Fehler angesprochen wurde. Es ist nicht der Stil dieses Trainers, einen seiner Stars öffentlich an den Pranger zu stellen.

Hätte er den Eindruck, dass Bellingham überspielt oder müde sei, würde Terzic diesen Befund nicht mit Journalisten teilen, „sondern mit ihm“, sagte der Trainer. Aber Bellinghams keinesfalls katastrophale, jedoch folgenschwere Fehler waren nicht zu übersehen. Genauso wie seine – im Vergleich zu seiner besten Zeit – nicht mehr ganz so brillanten Auftritte während der vergangenen Wochen.

An der Figur Bellingham lässt sich ganz gut die Schwäche dieses hochbegabten Kaders erkennen: Die Dortmunder müssen sich nahe an ihrem Leistungslimit bewegen, wenn sie an der Tabellenspitze mit dem FC Bayern mithalten wollen. Zugleich kann aber niemand von einem Teenager verlangen, dass er ohne Leistungsloch durch eine ganze Saison kommt.

Es ist das alte Problem des BVB: Die Ausbildung von jungen Talenten ist ein wichtiger Teil der Klubstrategie, aber in der Kategorie „Konstanz“ sind solche Spieler oftmals nicht so verlässlich wie ein 30 Jahre alter Profi. In der kommenden Woche gegen den 1. FC Köln haben sie nun die Chance, den kleinen Rückschlag zu reparieren, bevor dann nach der Länderspielpause das große Spiel beim FC Bayern München bevorsteht.