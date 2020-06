Bundesliga-Relegation : Voller Bremer Fokus auf Heidenheim

Der frühe Abend am Weserstadion schien so etwas wie eine doppelte Tonspur zu haben. Von draußen drangen Gesänge der Fans herein, und das so laut, dass man sich nicht vorstellen konnte, wie das mit den Kontaktregeln zu vereinbaren wäre. Einige Hundert dürften es gewesen sein, die sich nach dem 6:1 des SV Werder gegen den 1. FC Köln der Anziehungskraft des Ortes und der alten Normalität hingaben und aus den Kneipen des Viertels oder vom Osterdeich zum Stadion strömten. Bevor die Partygesellschaft sich unter den Augen der Polizei zerstreute, fühlten sich einige schon mal so frei, die ersten Spottlieder über den Nachbarn aus Hamburg anzustimmen,

Drinnen absolvierte Florian Kohfeldt die Pressekonferenz, und die Botschaften des Bremer Trainers konterkarierten den Sound von draußen doppelt. Schon vor diesem ersten Abstiegsfinale hatte er die Fans aufgefordert, das Spiel zu Hause zu verfolgen und nicht zum Stadion zu kommen. Das tat er diesmal, mit Blick auf das Relegations-Hinspiel am Donnerstag gegen den FC Heidenheim (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga, bei DAZN und Amazon Prime Video), wieder: „Es wird noch emotionaler werden. Aber wir sind mitten in einer Pandemie, deshalb: Bitte bleibt zu Hause.“ Sollte es etwas zu feiern geben, versprach Kohfeldt, „holen wir das alles nach“, nun appellierte er erst einmal an die Vernunft – wovon sich allerdings, wie die folgende Bremer Partynacht zeigte, längst nicht alle angesprochen fühlten.