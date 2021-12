Reizstimmung in Bochum : „Selten so asoziale Fans erlebt“

Ein Schatten legte sich in den finalen Minuten über ein fabelhaftes Fußballspiel, das sich der VfL Bochum und Union Berlin zum Ausklang der Hinrunde geliefert hatten. Es war intensiv, spannend und in vielen Phasen auch sehr niveauvoll.

Während anderswo wieder vor Geisterkulissen gekickt wird, erzeugten die mehr als 13.000 Menschen in dem kleinen Stadion an der Castroper Straße eine mitreißende Bundesligaatmosphäre. Doch in den letzten Minuten der Partie, die Union am Ende durch ein Tor von Max Kruse mit 1:0 gewann, wurden einige Berliner mit Bierbechern beworfen, woraufhin Kruse in einem Interview mit WDR2 erklärte: „Ich habe selten so asoziale Fans wie hier erlebt.“ Der Berliner Offensivspieler war so verärgert, dass er auch später beim Bearbeiten seines Instagram-Accounts weiterzürnte.

Bochum sei „immer ein sympathischer Verein gewesen“, verkündete er, und die große Mehrheit der Fans sei „auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Asis in Bochum versammelt haben.“

Urs Fischer hatte sich ebenfalls mit Zuschauern angelegt, mochte das Thema aber später nicht weiter kommentieren, indem er sagte: „Was im Stadion geschieht, bleibt im Stadion.“ Der Berliner Trainer hatte ebenso wenig Interesse daran wie sein Bochumer Kollege Thomas Reis, dass dieses fabelhafte Fußballspiel und die beeindruckende Hinrunde beider Mannschaften von einer Krawalldebatte in den Schatten gestellt wird.

Denn jenseits der permanenten Aufregung an den großen Standorten um Trainer, um geimpfte oder nicht geimpfte Spieler und angebliche Wechselabsichten irgendwelcher Stars wird in Köpenick und Bochum einfach nur hervorragende Facharbeit geleistet. Daraus entsteht dann keine leuchtende Show, die in China oder Indien Massen bewegt, aber eben richtig guter Sport. „Die Mannschaft ist heute nochmal wirklich ans Limit, phasenweise über das Limit gegangen“, sagte Fischer. Und in der Schlussphase haben die Berliner eben ein paar Tricks verwendet, um den Vorsprung über die Zeit zu retten, was die Becherwürfe zur Folge hatte.

Am Ende waren dennoch alle recht zufrieden. Der 1. FC Union blickt trotzt der Belastungen in der Conference League auf die zweitbeste Hinrunde seiner Bundesligageschichte zurück. Am Samstag hatten die Berliner vor allem in der ersten Hälfte, in der Kruse sein sehenswert herausgespieltes Tor des Tages gelang, hervorragend gespielt.

Nach der Pause stemmte sich der VfL mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage, hatte Pech mit einem Schuss von Milos Pantovic an die Unterkante der Latte. Daher sprach auch Trainer Reis von einem „tollen Fußballspiel“, in dem nur „das Spielglück gefehlt“ habe, und resümierte nach der ersten Saisonhälfte: „Wir sind auf jeden Fall im Soll.“

Sollten die Bochumer in der Rückrunde noch einmal 20 Punkte sammeln, werden sie auch im kommenden Jahr in der Bundesliga spielen, wahrscheinlich reichen 15 oder 16 Zähler. Pantovic kündigte schon einmal an: „Nach der Winterpause wollen wir wieder stärker zurückkommen.“