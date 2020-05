Regelboard gestattet Verzicht : Videobeweis könnte wegen Corona ausgesetzt werden

Die Videoschiedsrichter und vor allem das System Videoschiedsrichter haben seit der Einführung in der Bundesliga im Jahr 2017 viel Kritik einstecken müssen. Eine Abschaffung freilich stand nie ernsthaft zur Debatte in jenen Ligen, in denen der Kontrollblick auf den Bildschirm zum Einsatz kommt. Proteste wären vermutlich bislang auch an den obersten Fußball-Institutionen gescheitert, die den Videoschiedsrichter trotz aller offensichtlicher Mängel als Fortschritt im Bemühen um Gerechtigkeit auf dem Fußballplatz verteidigen.

So gesehen überrascht der Vorstoß des internationalen Regelboards Ifab, das am Freitag etwas versteckt eine Aussetzung des Videoschiedsrichters ermöglicht hat in jenen Wettbewerben, in denen er bereits genutzt wird. In der Mitteilung zur vorübergehenden Erhöhung des Auswechselkontingents von drei auf bis zu fünf Spielerwechsel in der regulären Spielzeit eines Fußballspiels erwähnt Ifab die Möglichkeit am Rande. „Bezüglich Wettbewerben, in denen das Videoassistenten-System (VAR) zum Einsatz kommt, wird diesen Wettbewerben gestattet, bei der Fortsetzung der Spielzeit die Nutzung aufzuheben nach Ermessen eines jeden einzelnen Wettbewerbs-Organisators“, heißt es in der Mitteilung vom Freitag. „Dort, wo der VAR weiter genutzt wird, gelten auch weiter alle Aspekte der Gesetze des Spiels und die VAR-Vorschriften bleiben in Kraft.“ In Deutschland nutzen Bundesliga und zweite Liga den Videobeweis. Internationale beteiligen sich vor allem die Top-Ligen, erst seit kurzem aber ist beispielsweise der Einsatz in der Europa League beschlossen. Kleinere Ligen verzichten auch aus Kostengründen auf die Einführung.

Kein Thema in der Bundesliga

Bei der Tagung der Bundesligaklubs am Donnerstag war die Möglichkeit eines Verzichts auf den VAR nach Informationen der F.A.Z. noch nicht Diskussionsgegenstand. Und es soll auch keine Tendenz geben, daran in den kommenden Tagen zu rütteln. Die Bundesliga will ihre Saison nach der Zustimmung aus der Politik durch Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten am kommenden Wochenende fortsetzen und baut dabei wie gewohnt auf das Videoschiedsrichter-System, das auch unter Bedingungen arbeiten wird, die den Corona-Regeln angepasst sind.

Sichtbarste Änderung bezüglich der Unparteiischen wird dabei das Tragen von Schutzmasken sein, die auch für den Vierten Offizielle am Spielfeldrand verpflichtend sind. Schieds- und Linienrichter sind von der Maskenpflicht ausgenommen wegen ihrer laufintensiven Arbeit.

In England, wo die Kritik am erst zu dieser Spielzeit in der Premier League eingeführten Videoschiedsrichter noch schärfer ausfällt als in Deutschland, stieß die Möglichkeit zumindest in der Öffentlichkeit auf offene Ohren. Die Klubs der Premier League, die eine Fortsetzung der Spielzeit Mitte Juni anstreben, haben den Punkt wohl zumindest auf der Agenda für ihre nächste Sitzung. In der Liga scheint gemäß eines Berichts des „Guardian“ indes die Überzeugung verbreitet, dass es der Integrität des Wettbewerbs schaden würde, wenn mitten in der Saison die Vorgehensweisen geändert würden.

Die Motivation des Ifab scheint zu sein, die Durchführung der Spiele unter den strengen Corona-Hygieneregeln zu erleichtern durch den Verzicht auf weitere Menschen, die für den Videobeweis im Stadion und auch in Studios benötigt werden. Der logistische Mehraufwand dürfte aber letztlich nicht ins Gewicht fallen. Genau beziffern lässt sich der Personalaufwand nach dem DFL-Konzept nicht, da die VAR-Bilder zu einem Paket gehören, in dem auch das TV-Signal und die Analysedaten produziert werden. Dafür befinden sich während der 90 Minuten Spielzeit 15 Mitarbeiter im Innenraum rund um den Platz.