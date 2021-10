Trainer-Shootingstar Jaissle : Rangnicks Kronprinz

Der Anspruch könnte größer kaum sein: „Fußball von morgen“ – so wirbt Red Bull Salzburg selbst für das, wofür dieser Klub stehen will: eine Art Zukunftslabor des Fußballs, eine Talentschmiede für Spieler und Trainer. Gerade einmal 23,1 Jahre beträgt das Durchschnittsalter des Kaders, mehr als ein Dutzend Teenager sind darunter. Sie werden angeleitet von einem, der lediglich 33 Jahre alt ist: Matthias Jaissle, geboren in Nürtingen in Baden-Württemberg, fußballsozialisiert in Hoffenheim unter Ralf Rangnick, ein Typ wie geschaffen für das RB-System. Erst zu Beginn dieser Saison hat Jaissle die Nachfolge von Jesse Marsch angetreten, der aufstieg im Red-Bull-Kosmos und nach Leipzig in die Bundesliga wechselte. Nun gilt Jaissle als Kronprinz im Red-Bull-Universum.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Herr Jaissle, wie groß ist heute der Anteil der Taktik am Erfolg?