3:1 gegen Augsburg : Leipzig mit Rekord zur Herbstmeisterschaft

Im letzten Spiel des Jahres 2019 ging es für RB Leipzig gegen Augsburg nicht nur um die sogenannte Herbstmeisterschaft in der Bundesliga, die erste in der gerade mal zehnjährigen Klubgeschichte. Es ging für den Tabellenführer auch darum, sich selbst und der Konkurrenz zu beweisen, dass man in der ersten Saison unter Trainer Nagelsmann in der Lage ist, Chancen zu nutzen, wenn sie sich bieten. Und das taten die Leipziger bei ihrem verdienten 3:1-Sieg vier Tage nach ihrer Aufholjagd beim Titelkonkurrenten Dortmund (3:3). Augsburg war durch Niederlechner (8. Minute) in Führung gegangen, doch Leipzig drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit nach zuvor vielen vergebenen Torchancen durch Treffer von Laimer (68.), Schick (79.) und Poulsen (89.).

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Zunächst sah es so aus, als würde Leipzig die Gunst der Stunde ganz schnell nutzen. Schon nach vier Minuten lag der Ball im Augsburger Tor. Werner hatte wieder einmal getroffen, aber während der Vorarbeit war Adams der Ball gegen die Hand gesprungen. Nur wenige Minuten später bewies Augsburg, warum es zusammen mit Leipzig bei 16 Punkten aus den vergangenen sechs Spielen als Mannschaft der Stunde zählt. Niederlechner traf mit einem akrobatischen Schuss gegen die Unterseite der Latte nach dynamischer Vorarbeit von Richter zum 1:0 für Augsburg (8.). Leipzig wirkte nach dem Rückstand keineswegs verunsichert, schon drei Minuten später traf Upamecano nach einem Eckstoß mit seinem Schuss aus kurzer Distanz die Latte.

Bis zur Halbzeitpause erspielte sich Leipzig noch drei, vier gute Chancen, doch immer wieder fehlte es im letzten Moment an Präzision, Entschlossenheit oder etwas Glück, wie in der 17. Minute, als Schick schon Torhüter Koubek umkurvt hatte, doch der Ball wurde von Uduokhai mit einer Grätsche kurz vor der Linie noch weggekratzt. Der Augsburger knallte bei seiner Rettungstat mit seinem Körper heftig gegen den Torpfosten. Die beste Chance der Leipziger in der ersten Halbzeit vergab Nkunku, der nach einer schönen Kombination alleine vor Koubek auftauchte, doch er scheiterte mit einem unpräzisen Schuss an Torwart Koubek (41.).

In der zweiten Halbzeit ließ der Druck von RB Leipzig, obwohl weiterhin spielbestimmend, allmählich nach. Auch die Überzeugung, das Spiel noch drehen und die „Herbstmeisterschaft“ aus eigener Kraft mit einem Sieg zu sichern, schien zu schwinden. Augsburg stand weitgehend sicher, Koubek wurde in den ersten zwanzig Minuten nach dem Wechsel gar nicht mehr gefordert. Nagelsmann setzte in der 65. Minute mit dem Wechsel von Sabitzer für Demme ein offensives Zeichen. Der Druck stieg umgehend. Und schon in der 68. Minute traf Laimer nach erfolgreichem Leipziger Gegenpressing mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:1. Ein mögliches Foul von Upamecano in der Entstehung, das zu Protesten der Augsburger führte, monierte der Videoassistent nicht.

Und wie schon vier Tage zuvor bei seinem Tor zum 3:3 in Dortmund ließ Schick die Leipziger dann auch im letzten Spiel des Jahres noch einmal jubeln. Die Leihgabe aus Rom stand beim zehnten Leipziger Eckball sträflich frei – und traf mit einem Kopfball zum 2:1 für RB (79.). Diesen Sieg und ihre erste „Herbstmeisterschaft“ ließen sich die Leipziger in den letzten Minuten des Spieljahres 2019 dann auch nicht mehr nehmen. Im Gegenteil: Der eingewechselte Poulsen traf in der 89. Minute zum 3:1. Das 48. Leipziger Saisontor bedeutete auch, das RB damit im achten Spiel in Serie mindestens drei Tore erzielte. Das war zur „Herbstmeisterschaft“ auch noch ein neuer Bundesliga-Rekord.