3:0 gegen Bremen : Leipzig ist wieder Erster – Stand jetzt

Aktualisiert am

Nach dem Remis im Topspiel in München legt RB im Kampf um den Titel nun vor und überholt die Bayern vorerst wieder. Das Spiel gegen Bremen ist eine klare Sache. Für Werder wird die Lage im Keller immer schlimmer.

Leipzig hat viel Spaß am Spiel gegen Bremen. Bild: AFP

Der zuletzt strauchelnde Herbstmeister RB Leipzig ist auf dem besten Weg, seine Frankfurt-Krise hinter sich zu lassen. Eine Woche nach dem 0:0 beim deutschen Meister FC Bayern, das auf die beiden Niederlagen gegen die Frankfurter Eintracht in Bundesliga und DFB-Pokal gefolgt war, gewann die Mannschaft von Trainer Nagelsmann gegen Werder Bremen 3:0.

Bundesliga Liveticker

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Durch den verdienten Erfolg nach Toren von Klostermann (18.), Schick (39.) und Mukiele (46.) übernahm Leipzig wieder die Tabellenführung, zumindest für eine Nacht. An diesem Sonntag müssen die Münchner in Köln gewinnen, um ihren Lieblingsplatz an der Spitze zu verteidigen. Bremen wiederum steckt durch die vierte Niederlage nacheinander und einer trostlosen Leistung auf dem vorletzten Platz im Abstiegskampf fest.

Das Team von Kohfeldt zeigte Qualitäten und Torchancen nur ansatzweise und wird nach diesem Spieltag mindestens vier Punkte Abstand auf einen Nichtabstiegsplatzplatz haben. Der Weg zur Rettung könnte noch weiter werden, wenn die ebenfalls gefährdeten Kölner und Mainzer (gegen Schalke) punkten.

Die Partie in Leipzig war zur Pause entschieden. Der Favorit führte trotz eines glanzlosen, immer wieder fehlerhaften, aber in entscheidenden Momenten konzentrierten Auftritts mit 2:0. Beide Tore entstanden nicht durch herausgespielte Kombinationen, sondern aus Standardsituation. In der 18. Minute schob Klostermann den Ball aus wenigen Metern Entfernung über die Linie, nachdem ihn Schick nach Freistoß von Angelino freigespielt hatte.

Das zweite Leipziger Tor fiel in der 39. Minute auf noch einfachere Weise, aus Bremer Sicht viel zu einfach: Eckstoß Olmo, Kopfball Schick – 2:0. Nach dem Wechsel machte Leipzig gleich mit dem Toreschießen durch Mukiele weiter – und diesmal nach einem schnellen Spielzug (46.). Nach dem 3:0 ließ es Leipzig mit Blick auf die Champions League schonender und für Bremen gnädiger angehen.

Bundesliga Alle Infos zum Spiel