Trainer von RB Leipzig : Nagelsmann und das Bohlen-Prinzip

Bei RB Leipzig herrscht plötzlich Dekadenz-Alarm. Trainer Nagelsmann schlüpft in die Rolle des Krisenmanagers – und das als Tabellenführer. Bei seiner deutlichen Kritik orientiert er sich an einer Showgröße.

Mal schauen, was seine Worte bewirken: Trainer Julian Nagelsmann blickt – auch mal lächelnd – nach manchen Turbulenzen dem Duell mit Gladbach entgegen. Bild: dpa

Julian Nagelsmann ist unlängst gefragt worden, welche Persönlichkeit er gern kennenlernen würde. Seine überraschende Antwort: Dieter Bohlen. Die Gründe dafür lieferte Nagelsmann in dieser Woche nach. Ihm gefalle, dass der Musiker und Produzent seit Jahren und Jahrzehnten erfolgreich sei, dass seine Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ zur besten Sendezeit immer wieder beste Einschaltquoten erziele. Aber nicht zuletzt imponiere ihm, wie Bohlen in der Sendung mit den Kandidaten umgehe, „dass er ehrlich seine Meinung sagt, in beiden Fällen“.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Zum einen also, wenn Kandidaten, die an die Spitze wollen, herausragende Auftritte hinlegen, aber auch dann, wenn sie die Erwartungen, ein Star zu werden, nicht erfüllen. „Wenn ihm etwas sehr gut gefällt, kann er total ehrlich und herzlich sein und auch sagen, dass es ihm gut gefällt, und wählt da auch ganz besondere Worte“, sagt Nagelsmann. Doch auch harte Kritik äußere Bohlen „unverblümt“ und „geradeheraus“. Und Leute, die ehrlich ihre Meinung sagten, auch wenn diese im ersten Moment andere erschrecke, täten der Gesellschaft gut, findet Nagelsmann. Man frage sich zwar manchmal, ob man für Kritik nicht andere Worte finden könne. „Doch Wahrheit hilft am meisten.“