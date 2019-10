2:2 gegen Werder : Rasante Punkteteilung in Leverkusen

Das Abendspiel in der Bundesliga bringt beste Unterhaltung: Beide Teams schnuppern mal am Sieg. Am Ende können Leverkusen und Bremen mit einem Punkt gut leben – wie so oft in den vergangenen Wochen.

Die Trainer Peter Bosz und Florian Kohfeldt umarmten sich nach dem Schlusspfiff freundschaftlich, ihre Spieler sanken völlig erschöpft auf den Boden. 90 abwechslungsreiche und spannende Minuten lang hatten sich Bayer Leverkusen und Werder Bremen alles abverlangt, viel Einsatz gezeigt - doch am Ende konnte wieder keine Mannschaft jubeln. Dabei hatten beide Teams beim 2:2 (1:1) ein wildes Spiel abgeliefert und genug Chancen für einen Dreier gehabt. So aber warten sowohl die Werkself als auch Werder inzwischen seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg. "Wir müssen konsequenter sein, die Jungs werden sich darüber am meisten ärgern", sagte Bremens Kohfeldt bei Sky, ergänzte aber auch: "Wir dürfen auch nicht durchdrehen. Ein 2:2 ist ein gutes Ergebnis für uns heute."

Leverkusens Bosz sagte: "Heute hätten wir gewinnen müssen, das haben wir nicht gemacht." Kohfeldt haderte mit einem vermeintlichen Handelfmeter in der Schlussphase, als der Ball dem Leverkusener Nadiem Amiri an die Hand sprang. Die Diskussion nach Schlusspfiff mit Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) fiel allerdings freundlich aus. "Wir sind etwas enttäuscht, dass wir nicht drei Punkte geholt haben", sagte Leverkusens Karim Bellarabi: "Wir waren die bessere Mannschaft, aber wir schauen nach vorne. Es sieht wieder so aus, als ob wir so spielen, wie wir uns das vorstellen." Der ehemalige Leverkusener Ömer Toprak, der nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback feierte, hatte die Gastgeber per Eigentor früh in Führung (4.) gebracht. Milot Rashica (40.) und Davy Klaassen (48.) - beide mit abgefälschten Distanzschüssen - drehten zwischenzeitlich das Spiel. Doch Lucas Alario (58.), der für den erkrankten Nationalspieler Kai Havertz in die Startelf gerückt war, gelang noch der Ausgleich für Leverkusen.

Die Mannschaft von Coach Bosz ist mit 15 Punkten zumindest vorübergehend Achter. Werder bleibt mit zehn Zählern auf Platz zwölf. Es hatte nicht lange gedauert, bis ein Großteil der 30.210 Fans in der ausverkauften Arena jubeln durfte: Alario verlängerte einen Eckball per Kopf - Innenverteidiger Toprak fälschte unglücklich ins eigene Tor ab. Die Führung ging in Ordnung, Leverkusen spielte engagiert und erarbeitete sich in den ersten vier Minuten drei Eckbälle. Wenig später musste Sven Bender verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Vor allem Bellarabi sorgte am rechten Flügel immer wieder für Gefahr für die Gastgeber, doch Kevin Volland (33., 37., 45.+1) scheiterte mehrmals. Stattdessen glich Werder aus: Milot Rashica fasste sich aus etwa 22 Metern ein Herz, der Schuss des 23-Jährigen wurde von Bender-Ersatz Aleksandar Dragovic unhaltbar für Torwart Lukas Hradecky abgefälscht. Die Bremer erwischten auch den besseren Start in den zweiten Durchgang. Klaassen versuchte sein Glück von der Strafraumgrenze, Lars Bender fälschte ins eigene Tor ab. Doch Leverkusen steckte nicht auf, Bellarabi bediente Alario, der kurz darauf aus kurzer Distanz einschob. Die Werkself drückte in der Folge auf die Führung, Alario (67.) traf per Kopf nur die Latte - ein Treffer des Argentiniers wurde wegen Handspiels nach Videobeweis nicht anerkannt (71.).