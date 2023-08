Wenn sich die Geschichte wiederholt, dann scheidet die Frankfurter Eintracht an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und bei Sky) in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bei Lok Leipzig aus. Die beiden letzten Eintracht-Trainer, Adi Hütter und Oliver Glasner, mussten bei ihren Pokalpremieren in Frankfurt jedenfalls Niederlagen hinnehmen. Gegen den SSV Ulm und gegen Waldhof Mannheim. Dino Toppmöller beunruhigt das vor seiner Pflichtspielpremiere für die Eintracht in keiner Weise. „Wir begegnen dem Gegner respektvoll, aber wenn wir die besonderen Umstände des Spiels annehmen und unser Spiel durchbringen, dann werden wir die Aufgabe erledigen.“

Peter Heß Sportredakteur.

Das Bruno-Plache-Stadion in Leipzig ist mit einer Kapazität von 12.500 Plätzen ein kleiner Hexenkessel. „Das Spiel ist ausverkauft, zudem gibt es eine gewisse Rivalität zwischen den Fangruppen. Wir wissen, was uns erwartet. Es wird der berühmt-berüchtigte heiße Tanz, und darauf sind wir vorbereitet“, sagt Toppmöller. Er schätzt den Regionalligaklub als ernst zu nehmenden Widersacher ein: „Die Mannschaft will Fußball spielen, steht aber hinten auch sehr stabil. Lok ist in drei Testspielen gegen Drittligisten ohne Gegentor geblieben.“