Dayot Upamecano kann für sich in Anspruch nehmen, als einer der Ersten die Dimensionen erkannt zu haben, wen die Eintracht da unter ihre Fittiche genommen hatte. Im vorigen August, als sich die Frankfurter zum Auftakt der Saison so viel vorgenommen hatten, aber nur wenig zustande brachten und vom FC Bayern nach allen Regeln der Fußballkunst beim 1:6 vorgeführt wurden, nahm der französische Verteidiger in Diensten des Rekordmeisters hinterher Randal Kolo Muani, seinen Landsmann auf Seiten der Hessen, in den Arm und raunte ihm zu, dass sie wohl schon bald Teamkollegen sein könnten, wenn er bloß so weitermachen würde: À bientôt, mon ami!

Bei der deftigen Niederlage gab es aus Sicht der Verlierer wenig Erbauliches zu registrieren – außer der Tatsache, dass ihr Neuzugang in damals noch ungewohnter Umgebung sogleich vielversprechende Ansätze zeigte. Kolo Muani verlieh dem Angriff als Einwechselspieler eine unberechenbare Note und schoss gegen Manuel Neuer auf Anhieb sein erstes Tor. Die Zeiten, dass er zunächst als Ersatzmann auf seine Chance warten musste, währte nicht lang. Er ist der Shootingstar des Teams und der Bundesliga. In seiner Heimat berichten die Sportsender wie „L‘Équipe 21“ mittlerweile täglich über ihn.