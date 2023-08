Bleibt er? Geht er? Es sind die beiden wichtigsten Fragen, die in diesem Sommer die weiteren Geschicke der Eintracht bestimmen. Seit Tagen schon wird darüber spekuliert, dass Randal Kolo Muani nach seiner starken Premierensaison Frankfurt zum Ende dieser Transferperiode den Rücken kehrt. Paris St. Germain soll sich mit dem stürmischen Franzosen angeblich schon mündlich darüber einig geworden sein, dass der herausragende Frankfurter Fußballprofi demnächst die Schuhe für den finanzkräftigen Klub in der französischen Hauptstadt schnürt.

Sicher ist das aber nicht. Und auch am Samstag, als die Eintracht im Rahmen des Saisoneröffnungsfestes ihre Generalprobe gegen Nottingham Forest absolvierte und gegen den englischen Premier-League-Klub nicht über ein 0:0 hinauskam, ließen sich die Frankfurter Verantwortlichen nicht aus der Reserve locken. Verbal wurde eifrig taktiert, und Sportvorstand Markus Krösche hatte Recht mit seiner grundsätzlichen Einschätzung: „Je näher der Tag kommt, desto wilder wird das Spiel.“

Für das Millionenspiel um Kolo Muani gibt es eine Deadline: 1. September, 18 Uhr. Bis dahin ist es den deutschen Bundesligavereinen möglich, Transfers zu tätigen. Spieler können gehen und kommen – auch bei der Eintracht. So ist es beispielsweise wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich die beiden Angreifer Rafael Borré und Faride Alidou – bei ihm ist ein Leihgeschäft geplant – anderen Arbeitgebern anschließen werden. Mit ihnen besteht eine grundsätzliche Einigung, dass sie die Eintracht verlassen dürfen.

Der Fall Kolo Muani ist anders gelagert. Sportvorstand Krösche sagte in den Katakomben der Frankfurter Arena: „Es gibt keinen neuen Stand.“ In Anlehnung an den geflügelten Niko-Kovac-Ausspruch „Stand jetzt“ gilt für Kolo Muani derzeit das Gleiche. Stand jetzt ist er Profi der Eintracht. „Er ist unser Spieler, er fühlt sich wohl bei uns“, sagte Krösche ausweichend auf die Frage, ob es schon eine mündliche Einigung zwischen dem Toptorjäger und PSG gebe, und fügte hinzu: „Die Spekulationen werden wilder und aggressiver.“

Als hätten sie sich abgesprochen: Auch Timmo Hardung schlug verbal in die gleiche Kerbe wie Krösche. Der neue Sportdirektor der Eintracht, am Rande der Nullnummer gegen Nottingham Interviewgast beim übertragenden Fernsehsender Sky, sagte zur Causa Kolo Muani und der im Raum stehenden Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro: „Es sind alles Gerüchte und Spekulationen. Wir haben uns die letzten Wochen ausführlich zu dem Thema geäußert. Es gibt keinen neuen Stand“, sagte der 33-Jährige in der gut besuchten Arena.

31.000 Zuschauer waren gekommen, um sich live einen Eindruck von der neuen Eintracht zu machen. Nachdem die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller zweimal in Testspielen gegen die viertklassigen Gegner Steinbach Haiger und Barockstadt Fulda-Lehnerz unterlagen war, gegen den niederländischen Erstligavertreter Arnheim zum Abschluss des Trainingslagers in Windischgarsten immerhin 1:1 spielte, lässt das 0:0 gegen die braven Engländer noch reichlich Raum für Steigerung.

Obwohl längst nicht alles so am Schnürchen lief, wie sich dies die Eintracht-Verantwortlichen vorgestellt hatten, herrschte später große Zufriedenheit. „Ich habe eine sehr aktive Mannschaft gesehen“, sagte Toppmöller in seiner Analyse. „Alle haben es sehr gut gemacht und die neuen Spieler haben neue Energie gebracht.“ In der 66. Minute hatte der Eintracht-Coach alle zehn Feldspieler gegen neues Personal ausgetauscht. Einzig Torhüter Kevin Trapp stand 90 Minuten lang auf dem Platz und hatte gegen harmlose Engländer kaum etwas zu tun. Und als der Nationalkeeper doch einmal überlistet wurde, war etwas foul im Spiel. Kopfballschütze Scott McKenna hatte sich in der 85. Minute unerlaubt aufgestützt.

Als Kolo Muani die Chance zum Frankfurter Führungstreffer auf dem Fuß hatte (56.), war alles regulär. Bestens von Jesper Lindström freigespielt, der von Makoto Hasebe den Ball vorzüglich geflankt bekam, scheiterte der Franzose aus kurzer Distanz. Nottingham-Keeper George Shelvey ließ sich von Kolo Muani nicht bezwingen.

Es war die beste Einschussgelegenheit der Eintracht, die in der Folgezeit nochmals gefährlich vor dem Tor der Engländer auftauchte. Omar Marmoush und Jessic Ngankam in der unmittelbar nachfolgenden Nachschussaktion hatten Pech, dass sie jeweils nur den Pfosten trafen (66.). „Jeder hat heute gesehen, dass Kolo bei uns startet, dass er ein sehr ordentliches Spiel macht“, sagte Hardung, um es Sportvorstand Krösche gleich zu tun. „Der Status quo ist unverändert, wir sind froh, dass er da ist. Er ist unser Spieler.“ Stand jetzt.