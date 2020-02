Pyrotechnik im Fußball : Kontrollierte Fankultur ist Unsinn

Zum ersten Mal wird eine Pyro-Show vor einem deutschen Fußballspiel offiziell genehmigt. Die Beteiligten in Hamburg versprechen sich davon viel. Das aber ist gleich in zweierlei Hinsicht ein Irrglaube.

Dass Pyrotechnik „Teil deutscher Fankultur ist“ und zum Fußball gehöre, wie Schals, Gesänge und Fahnen: Das war die Begründung eines Teils der Hamburger Ultraszene für die Kooperation mit dem HSV, dem Deutschen Fußball-Bund und den zuständigen Behörden. Mit Folgen: Am Samstag, vor dem Zweitligaspiel gegen den Karlsruher SC, wurde erstmals im deutschen Fußball eine offiziell genehmigte und kontrollierte Pyro-Show gezeigt. Man hoffe, erklärte die Gruppe „Castaways“ („Ausgestoßene“), so „einen Stein ins Rollen zu bringen“. Das ist gleich in zweierlei Hinsicht Unsinn.

2. Bundesliga Liveticker

Einerseits weil es impliziert, dass es so etwas wie eine originär „deutsche“ Fankultur gebe, die sich dazu noch über das Verwenden von Pyrotechnik definiere. Andererseits weil es nicht mehr als unreflektierte Naivität ist, wenn einige glauben, dass ein solches Vorgehen in der deutschen Ultraszene Schule machen könnte. Denn die Aktion im Volksparkstadion, bei der kurz vor Anpfiff zehn sogenannte „Rauchtöpfe“ von Fans gezündet worden waren, hat mit dem eigentlichen Problem wenig zu tun.

Das liegt in der ständigen Diskussion um die Deutungshoheit darüber, was gut und wichtig und richtig ist – in den Fußballstadien wie außerhalb. Das entscheidet in Deutschland der Gesetzgeber beziehungsweise in Sachen Fußball auch der DFB. Genau dagegen aber haben Ultras hierzulande etwas. Gegen die oftmals als willkürlich wahrgenommene Polizeigewalt, gegen Doppel-, Dreifach- oder Kollektivstrafen von Staat, Verband und Verein, gegen die als Beschneidung der eigenen Freiheitsrechte angesehenen Verbote und Verordnungen.

Pyrotechnik ist in deutschen Stadien auch deshalb verboten, weil sie mit teilweise mehreren Tausend Grad Celsius abbrennt und so ein erhebliches Verletzungsrisiko birgt. Pyrotechnik wird von Fußballfans aber gerade weil sie verboten ist, häufig gezündet. Das Credo lautet: Pyrotechnik ist kein Verbrechen! Jedes glühende Bengalo, jeder explodierende Böller transportiert die Botschaft: Ihr konntet uns nicht aufhalten, wir sind stärker als ihr! Dass in Hamburg einige Ultras gemeinsame Sache mit den Behörden gemacht haben, wird daran nichts ändern. Eher im Gegenteil.