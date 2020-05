Psychiater Reinhard Haller : „Fußball statt Mord und Totschlag“

Der 68 Jahre alte Österreicher Reinhard Haller wurde bekannt als Gutachter des Sexualmörders Jack Unterweger, des Briefbombenattentäters Franz Fuchs und im Rahmen des Amoklaufs von Winnenden. Seine jüngsten Bücher sind „Das Wunder der Wertschätzung“ und „Das Böse: Die Psychologie der menschlichen Destruktivität“.

Soll die Fußball-Bundesliga wieder spielen?

Meine Haltung ist ganz klar: Sie soll wieder spielen. Fußball ist Psychologie pur, er ist für Denken und Fühlen vieler Menschen von großer Wichtigkeit. Kaum etwas kann Menschen weltumspannend emotional so gefangen nehmen wie Fußballsport. Neben der psychologischen Seite des Fußballs ist in der aktuellen Situation aber an das in jedem Menschen verankerte hohe Aggressionspotential zu denken. Dieses ist neben seiner destruktiven Seite gleichzeitig Basis der Vitalität, unserer Lebenskraft; die dafür sorgt, dass wir existieren, uns durchsetzen und weiterentwickeln können. Humaner Fortschritt ist nur möglich, wenn der Mensch dieses Aggressionspotential konstruktiv nutzen oder, wie wir in der Psychologie sagen, sublimieren kann.