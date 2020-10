Fußball-Bundesliga : Can positiv auf Corona getestet

Nach Gündogan und Gnabry ist Can der dritte positive Corona-Fall eines Fußball-Nationalspielers. Das Revierderby in Dortmund kann dennoch stattfinden. Auch Werder Bremen sendet Entwarnung.

Muss in häusliche Quarantäne: Emre Can. Bild: Reuters

Borussia Dortmund muss im Revierderby gegen Schalke 04 an diesem Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) auf Emre Cam verzichten. Der 26 Jahre alte BVB-Profi sei am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Fußball-Bundesligaklub mit.

Der Nationalspieler, der die Champions-League-Reise nach Rom aufgrund einer Sperre nicht mitgemacht hatte, sei „aktuell symptomfrei“ und befinde sich in häuslicher Isolation. Alle weiteren Tests der Spieler und des Betreuerstabs seien negativ gewesen, hieß es weiter.

Nach einem Austausch mit dem Dortmunder Gesundheitsamt war die am Freitag ursprünglich für 17.00 Uhr angesetzte Trainingseinheit vor dem Derby auf 18.30 Uhr verschoben worden. Die Austragung der Partie am Samstag sei nicht gefährdet, so der BVB.

Agu ist Werders Corona-Fall

Auch das Spiel zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim am Sonntag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) kann wie geplant stattfinden. Nachdem zwei Werder-Profis am Vortrag in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden waren, ergaben neues Tests bei Spielern und Trainern am Freitag keinen weiteren positiven Corona-Befund. „Die Spieler sind gerade auf dem Trainingsgelände. Das Spiel ist nicht gefährdet“, sagte Sportchef Frank Baumann am späten Nachmittag bei einer Online-Pressekonferenz.

Am Donnerstag war zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie ein Werder-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Baumann bestätigte am Freitag, dass es sich dabei um den deutschen U21-Nationalspieler Felix Agu handelt. „Er hat leichte corona-typische Symptome bekommen. Trotzdem geht es ihm gut, das ist nichts Schlimmes“, sagte der Geschäftsführer Fußball.

Trotz negativer Testergebnisse bekamen auch ein Mannschaftskollege und ein Mitglied des Funktionsteams eine zweiwöchige häusliche Quarantäne verordnet. Sie wurden vom zuständigen Gesundheitsamt als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft. Bei dem Spieler handelt es sich um den niederländischen Neuzugang Tahith Chong, wie Baumann am Freitag bestätigte. Er teilt sich vor Spielen ein Hotelzimmer mit Agu.