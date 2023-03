Aktualisiert am

Wer den Beteiligten zuhört vor dem 100. Revierderby der Bundesligageschichte, der könnte fast meinen, dass im Jahr 2023 ein dritter Mitspieler hineindrängt in die alte Rivalität zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund, die am Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) in Gelsenkirchen aufeinandertreffen werden: die Polizei. Jedenfalls setzen die Beamten Konsequenzen durch, die viele tausend Besucher des Fußballspiels treffen und verärgern werden, nachdem vor knapp drei Wochen Schalker Fans kurz vor ihrer Abfahrt zum Auswärtsspiel bei Union Berlin von rund 100 brutalen Angreifern überfallen worden sind.

Als Täter wurden Fans identifiziert, die mit der Anhängerschaft von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen in Verbindung stehen sollen. Als Folge dieses Vorfalls darf beim Derby im Stadion kein Alkohol ausgeschenkt werden. Dieses Verbot sei „weder verhältnismäßig noch zielführend mit Blick auf die Argumentation der Sicherheitsbehörden“, heißt es in einer Stellungnahme der Schalker, die sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse berufen: „Bereits 2010 hat eine Studie der Universitäten Liverpool und Mailand aufgezeigt, dass Alkoholverbote nicht die so häufig proklamierten Effekte erzielten.“