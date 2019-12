Nächste Pleite in Bundesliga : Bremen am Boden

Der 1. FC Köln hat seine starke englische Woche mit dem dritten Sieg in nur sieben Tagen gekrönt und die Krise beim direkten Konkurrenten Werder Bremen weiter verschärft. Der Aufsteiger setzte sich in einem umkämpften Spiel 1:0 (1:0) durch und hat als Tabellen-15. nun 17 Punkte auf dem Konto.

Bundesliga Liveticker

Bremens Milot Rashica (83.) hatte vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften RheinEnergie-Stadion allerdings mit einem Schuss an die Latte Pech. Werder beendet die Vorrunde nach einer weiteren schwachen Vorstellung und der vierten Niederlage nacheinander mit 14 Zählern – und könnte im Laufe des 17. Spieltages der Fußball-Bundesliga auf einen Abstiegsrang rutschen.

Jhon Cordoba (39.) schoss den FC mit seinem vierten Saisontor zum Sieg, der Kolumbianer hatte schon am vergangenen Samstag beim 2:0 im Derby gegen Bayer Leverkusen den Führungstreffer erzielt. Bremen dagegen enttäuschte wie zuletzt beim 0:5 unter der Woche gegen den FSV Mainz 05 auf ganzer Linie. In der ersten Halbzeit verzeichneten die Norddeutschen keine klare Torchance. Im zweiten Durchgang investierte Werder zwar mehr, blieb aber weitestgehend harmlos. Der Druck auf Trainer Florian Kohfeldt wächst.

Bremens Routinier Claudio Pizarro hatte unter der Woche seine Mannschaft in die Pflicht genommen. Das Team hätte sich nicht an die Vorgaben des Trainer gehalten. „Wir haben Florian im Stich gelassen“, sagte er und bezeichnete das Mainz-Spiel als „Schande“. Eine Reaktion auf dem Platz bleib am Samstag aber zunächst aus. Bremen wartete ab und überließ dem FC fast ausnahmslos den Ball. Anders die Kölner: Mit dem Selbstvertrauen aus dem Derbysieg gegen Leverkusen und dem Erfolg in Frankfurt (4:2) im Rücken drängte die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol aufs frühe Tor. Nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte wäre Ismail Jakobs beinahe erfolgreich gewesen, er verzog aber noch (11.).

Kurz danach verletzte sich Jonas Hector bei einem Zweikampf mit Philipp Bargfrede und musste vom Platz (27.), doch auch ohne den Kapitän blieb Köln in einem nun immer zerfahreneren Spiel mit vielen Fehlpässen und Zweikämpfen die bessere Mannschaft. Cordobas Führungstreffer nach Vorlage von Dominick Drexler war verdient.

Mehr zum Thema 1/

Nach der Pause erwachte Bremen langsam aus der Lethargie. Vor allem Rashica versuchte nun, das Spiel an sich zu reißen. Köln stemmte sich mit vereinten Kräften dagegen, zeigte sich vorne aber selbst kaum noch. Kohfeldt erhöhte das Risiko und wechselte für den Verteidiger Ludwig Augustinsson den Offensivspieler Fin Bartels ein (67.). Dennoch fehlte Bremen vorne die Durchschlagkraft – und hinten luden die Gäste den FC mit Abstimmungsfehlern immer wieder zu Chancen ein.