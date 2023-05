Aktualisiert am

Am Samstagabend, ein paar Stunden nach dem 3:0-Heimerfolg über Mainz 05, gab Peter Fischer im „aktuellen sportstudio“ (ZDF) Einblick in die Feinheiten der Trennung von Trainer Oliver Glasner, die die Eintracht vor einer Woche beschlossen hatte und die sie nach dieser Spielzeit vorzeitig vollziehen wird. Der Vereinspräsident teilte dem Publikum mit, dass er in die Entscheidung nicht eingebunden ge­wesen sei. Auf Nachfrage der Moderatorin gab Fischer nach kurzer Bedenkzeit je­doch zu, dass er „im ersten Moment sein Vetorecht eingelegt“ hätte, „wenn ich ehrlich bin“.

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion

Erst nachdem er lange mit den Klubvorständen über das Thema diskutiert habe und über viele Details unterrichtet worden sei, habe er gesagt: „Jawohl, ich verstehe das.“ Was für ihn bedeutet, dass er „diese Entscheidung heute genauso unterschreiben“ würde. In diesem Punkt leben die Eintracht-Führungspersonen nach turbulenten Wochen Eintracht vor.