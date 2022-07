VfB-Trainer Matarazzo : „Wir fragen uns, warum ein Spieler das Tor nicht trifft“

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an den letzten Spieltag der vergangenen Saison denken, als Sie erst in der Nachspielzeit mit dem VfB eine weitere Saison in der Bundesliga sicherten?

Es ist ein Gefühl, das sich da breit macht, das mich wohl durch mein ganzes Leben begleiten wird. Es war schon sehr außergewöhnlich, etwas, was noch keiner von uns zuvor erlebt hatte. Dass wir in den letzten fünf Minuten noch den Klassenverbleib geschafft haben, verbindet uns alle und macht uns auch als Gruppe für die jetzt anstehende Saison stärker – wahrscheinlich sogar für unser ganzes Leben.