Münchner 2:2 in Dortmund : Kahn und die neue Strategie des FC Bayern

In München suchen nicht nur die Mannschaft und der Trainer ihre Linie, sondern auch der Vorstand. Nach dem 2:2 in Dortmund meldet sich Oliver Kahn mehrfach zu Wort. Sein dritter Auftritt ist seltsam.

Man konnte an diesem dramatischen Bundesligawochenende wohl einen kleinen Einblick ins Innenleben von Bayern München erhalten. Dafür musste man nicht schauen, wie die Mannschaft in Dortmund spielte, sondern wie der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn danach kommunizierte. Und das, was man feststellen konnte, war dann fast so spannend wie das Spitzenspiel (2:2) selbst.

Am Samstagabend, an dem seine Mannschaft einen 2:0-Vorsprung verspielt hatte, meldete sich Kahn das erste Mal. „Joa“, sagte er in der Interviewzone in Dortmund, wo er sich den drängelnden Reportern stellte – und setzte sein Statement dann folgendermaßen fort: „Das ist schon eine erstaunliche Leistung, wie wir es immer wieder hinbekommen, uns um den verdienten Lohn zu bringen. Da muss ich mich lange zurückerinnern (...) an so eine Saison (...), wo wir viele Torchancen haben und das Tor nicht machen oder – wie heute – den Sack nicht zumachen. Wir müssen schnell in die Puschen kommen.“