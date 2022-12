Kahn über Sieg und Niederlage : „Vielleicht kracht‘s auch mal“

Oliver Kahn erinnert sich an die erste deutsche Meisterschaft als Vorstandsvorsitzender; es ist die zehnte in Serie für den FC Bayern. Und er beschreibt den Moment der bittersten Niederlage.

Sieg und Niederlage sind Teil des Sports, es gibt hier, wie sonst auch im Leben, negative und positive Erlebnisse. Ich hatte im Jahr 2022 zwei großartige Momente: Zum einen meine erste Deutsche Meisterschaft als Vorstandsvorsitzender, unsere zehnte in Serie. Diese Serie gefällt sicher nicht jedem in Deutschland. Aber mir gefällt sie sehr gut. Das war dieses Mal vielleicht nicht so emotional wie eine Meisterschaft in letzter Minute. Ich habe den Spielern aber gesagt, dass sie mit etwas Abstand feststellen werden, was sie da Historisches geleistet haben.

Und dann war da zum anderen dieses Spiel gegen den FC Augsburg im April, als die Tribünen unserer Allianz Arena erstmals seit Beginn der Pandemie wieder voll besetzt gewesen sind. Die Rückkehr der Fans war großartig, weil davor – das habe ich dann erst richtig gemerkt – eine Art Entkoppelung stattgefunden hat. Die Emotionalität hatte gefehlt. Auch bei mir selbst. Nur mit sechs Offiziellen in einem Stadion sitzen – das kann man mal machen, aber nicht lange. Als die Fans wieder da waren, habe ich gespürt, was den Fußball ausmacht. Was wichtig ist. Warum wir das alles eigentlich machen.

Mein negativer Moment 2022 war das Aus im Viertelfinale der Champions League gegen Villareal. Weil das bei allem Respekt vor dem Gegner nicht unser Anspruch war. Im Hinspiel haben wir 0:1 verloren. Im Rückspiel haben wir 1:0 geführt. Ich war mir sicher, dass wir das schaffen. Dann haben wir kurz vor Schluss das 1:1 bekommen. Das war ein schwieriger Moment. Für mich. Für alle. Ich bin wie fast immer direkt nach dem Spiel in die Kabine gegangen. Dort habe ich dann mit der Mannschaft gesprochen, was ich nur dann mache, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass es sinnvoll ist, dass ich etwas bewegen kann.

Mehr zum Thema 1/

Wir waren in diesem Moment noch nicht sicher Meister und wir waren nach dem Aus emotional in einer schwierigen Situation. Ich auch. Das unterscheidet sich für mich persönlich nicht so sehr von meiner Zeit als Spieler. Ich will zunächst alles sacken lassen, nachdenken, analysieren, und vielleicht kracht‘s auch mal – und dann geht’s weiter. So wie das beim FC Bayern halt ist. Entscheidend ist, dass man die richtigen Schlüsse zieht. Und ich glaube, das haben wir getan.

Aufgezeichnet von Christopher Meltzer