Oliver Kahn bei den Bayern : Für immer Nummer eins

Oliver Kahn gehört nicht der Generation der Anzugträger an. Er hat es lieber ein bisschen legerer, in Jeans und Sakko trat er am Dienstag deshalb zum ersten Mal in seiner neuen Rolle als Vorstandsmitglied des FC Bayern auf. Daneben auf dem Podium saß Herbert Hainer, der Präsident, im feinen Zwirn, das ist er als ehemaliger Chef eines DAX-Konzerns ja auch gewohnt. Kleiderfragen standen allerdings nicht im Mittelpunkt, wobei gerade an den beiden Outfits abzulesen war, wohin es mit dem deutschen Rekordmeister gehen soll unter Kahn. Der ehemalige Torhüter steht in erster Linie für den Aufbruch in die Moderne, aber es werden eben auch ein paar gute alte Gepflogenheiten beim deutschen Rekordmeister beibehalten.

Zu Beginn des neuen Jahres wurde ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Umbau in der Führungsebene des FC Bayern vollzogen. Ende 2021 wird Kahn den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge beerben, gut 13 Jahre nachdem der in München seine Profikarriere beendet hat. Es sei „eine Herzensangelegenheit“ zurückzukehren, sagt Kahn, denn: „Vom FC Bayern geht man nie so richtig.“ In den kommenden 24 Monaten wolle er „einen Überblick über das große Ganze“ bekommen, wie er sagt, also hineinschnuppern in alle Bereiche des Vereins. Ein paar Stunden nach seinem ersten Auftritt flog er ins Trainingslager nach Qatar, um zu sehen „wie die Stimmung ist, wie die einzelnen Spieler drauf sind“ in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Und um ihnen zu verdeutlichen, um was es in der Rückrunde geht.