Am letzten Samstag des März saßen und sprachen die FC-Bayern-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić in der Arena in München, um die Freistellung des Trainers Julian Nagelsmann zu erläutern. Und wer sich das als Millennial, der den Bildern des Internets stets misstraut, im Livestream anschaute, musste sich schon früher als später fragen: Sitzen und sprechen dort Menschen oder Maschinen?

Sie sahen so aus wie Kahn und Salihamidžić, sie hörten sich auch so an, aber die Sätze, die sie sagten, waren mehr oder weniger immer dieselben. Sie antworteten wie Maschinen. Als Millennial merkte man aber, dass es nicht die neueste Version von ChatGPT sein kann, sondern vielleicht eher eine der ersten Versionen von Siri. So oder so: Das ist schon ein Fortschritt für einen Klub, in dem immer noch der Mann Macht hat, der am Tegernsee eines der letzten Faxgeräte des Landes am Laufen hält.