Eintracht Frankfurt schafft rund drei Wochen vor dem Pokalfinale in Berlin Klarheit in der Frage um die Zukunft von Trainer Oliver Glasner. Der Haussegen beim Fußball-Bundesligaklub hängt schon länger schief.

Seinen Vertrag verlängert hat Oliver Glasner nicht. Der 48 Jahre alte Österreicher ging auf das Angebot, das ihm die Eintracht im März für eine langfristige Zusammenarbeit unterbreitet hatte, nicht ein. Vor allem die Zusammenstellung des neuen Kaders und die sich bietenden Perspektiven in der kommenden Saison, so wurde kolportiert, wolle der Fußballlehrer abwarten.

Doch nun fällt die Dienstzeit von Glasner in Frankfurt sogar kürzer aus als ursprünglich mit dem Verein vereinbart. Denn nach dem Pokalfinale am 3. Juni in Berlin gegen Leipzig wird Glasner Geschichte bei den Hessen sein. Das bestätigte die Eintracht am Montagabend in einer Pressemitteilung. Eine Spielzeit vor Ablauf des vertraglich fixierten Arbeitsverhältnisses wird der Trainer den Klub in diesem Sommer verlassen.