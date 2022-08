Oliver Glasner im Interview : „Ich nehme mich nie wichtiger als andere“

Herr Glasner, Sie sind ein Mann, der viel in der Öffentlichkeit steht und der durch den Europa-League- Gewinn noch mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Viele Menschen kommen jetzt auf Sie zu, wollen ­Selfies, Autogramme. Könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt mal drei Monate auf eine Alm und allein in den Alpen in vollständiger Ruhe wirtschaften müssten: Wäre das für Sie etwas Schönes?

Mein Leben gefällt mir so, wie es ist, allerdings sehne ich mich auch manchmal nach Ruhe, und dann nehme ich sie mir auch. Wir haben uns zum Beispiel schon fix einen Winterurlaub vorgenommen, der in diesem Jahr aufgrund der WM in Qatar ein bisschen länger ist. Da werde ich mit meiner Familie in die Sonne verreisen, werde ein paar gute Bücher mitnehmen und mein Handy zu Hause lassen.