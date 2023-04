Ob der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche kürzlich tatsächlich ein Gespräch mit dem Salzburger Fußballtrainer Matthias Jaissle geführt hat, wie ein Fernsehsender berichtete, ist nicht bekannt. Gut möglich wäre es aber. Und etwas zu heißen hätte es auch nicht unbedingt. Denn Krösche ist nicht mit Hochdruck auf Trainersuche. Vielmehr trifft er sich jedes Jahr mit rund zehn Trainern – dazu gehören auch welche, die im Ausland tätig sind, und Jugendcoaches – zum Meinungsaustausch und Kennenlernen.

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Das sagte der 42-Jährige vor einiger Zeit in einem Interview mit der F.A.Z. In persönlichen Treffen und ohne Zeitdruck will er sich einen Einblick in den Trainermarkt verschaffen. Das ist seine Pflicht, das hat Krösche schon zu Paderborner und Leipziger Zeiten so gemacht. Wenn er dann wirklich einen neuen Fußballlehrer finden muss, möchte der Sportvorstand vorbereitet sein und sich einen infrage kommenden Kandidatenkreis aufgebaut haben, über den er sich zumindest schon in Teilen selbst einen Eindruck verschafft hat.

Glasner ohne Eile

In Frankfurt ist der Tag X noch nicht gekommen. Oliver Glasner ist bis zum 1. Juli 2024 an die Eintracht gebunden. Die Eintracht will mit dem Österreicher über diesen Tag hinaus zusammenarbeiten, deshalb hat sie dem 48-Jährigen Anfang März ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet. Doch bis heute ist Glasner nicht darauf eingegangen. Er wartet ab und verspürt keine Eile.

Diese Zurückhaltung dürfte keine Frage des Geldes sein, auch nicht der Vertragslaufzeit, die wohl bis Mitte 2026 ginge. Und auf dem Absprung scheint der Trainer aktuell auch nicht zu sein. Zuletzt betonte er, wie wohl er sich in Frankfurt fühle. Wie gut die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dem Betreuerteam und dem Management funktioniere. Alles ist offenbar in bester Ordnung. Glasner geht daher „fest“ davon aus, dass er in der kommenden Saison Trainer der Eintracht bleiben werde.

Anfragen aus dem Ausland

Das größte Bekenntnis des Österreichers wäre es jedoch, wenn er sein Wirken in der Mainmetropole langfristig über seine jetzige Vertragsdauer hinaus sehen würde. Dann wären die Dinge früh final geklärt. So aber lässt sich Glasner ein Hintertürchen offen. Zumal er nach dem letzten Pflichtspiel in dieser Saison eine Ausstiegsklausel haben soll.

Womöglich will er abwarten, ob die Eintracht in der neuen Runde wieder europäisch vertreten sein wird. Noch ist das trotz der Talfahrt in der Tabelle möglich. Der vermeintlich einfachste Weg in die Europa League führt über den DFB-Pokal, in dem die Eintracht im Halbfinale (3. Mai, 20.45 Uhr) auswärts auf den VfB Stuttgart trifft. Im Endspiel müsste sie dann noch RB Leipzig oder den SC Freiburg besiegen.

In der Bundesliga hingegen beträgt der Rückstand auf Platz fünf schon acht Punkte, sechs Spieltage vor Rundenende ist das eine Menge, zumal der Europa-League-Sieger seit sieben Spielen sieglos ist. Ohne internationale Beteiligung im Spielbetrieb der neuen Saison könnte der Reiz für Glasner größer werden, sich vorzeitig beruflich zu verändern.

Querelen im Klub

So oder so: Die Anfragen und Angebote, die Glasner in diesem Sommer aller Voraussicht nach bekommen wird oder vielleicht sogar schon vorliegen hat, wird er sich genau anschauen. In der Bundesliga sind die Posten bei den Spitzenklubs, Stand heute, besetzt. Aber durch seinen internationalen Erfolg mit der Eintracht ist der Österreicher für andere europäische Ligen wie England oder Spanien interessant geworden. Mit Tottenham Hotspur ist Glasner für die neue Spielzeit schon in Verbindung gebracht worden.

Eine Rolle dabei, wie er seine Perspektiven am Main einschätzt, könnte außerdem spielen, wann und wie die Klubspitze ihre Querelen beilegt. Bleibt Vorstandssprecher Axel Hellmann, der starke Mann bei der Eintracht, dem Verein erhalten oder wechselt er hauptberuflich zur Deutschen Fußball Liga? Und Philip Holzer? Steht er auch in Zukunft an der Spitze des Aufsichtsrates, sofern sich Hellmann für die Eintracht entscheiden würde? In diesem Fall müssten beide zum Wohl des Klubs eine neue Form der Zusammenarbeit finden.

Eine Frist hat Krösche Glasner nicht gesetzt. Der Sportvorstand wird ihn wohl auch in absehbarer Zeit nicht dazu drängen, eine Entscheidung über das Vertragsangebot zu treffen. Von beiden heißt es, dass sie die Personalplanungen für die neue Runde gemeinsam vorantrieben.

Mehr zum Thema 1/

Zwei Spieler sind schon verpflichtet: Willian Pacho (Royal Antwerpen FC) und Omar Marmoush (VfL Wolfsburg). Und wenn es doch dazu käme, dass Glasner die Eintracht schon in wenigen Monaten verlässt? Dann wäre Krösche dank seiner Kontakte auf die Nachfolgersuche bestens vorbereitet.