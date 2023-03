Fußballprofi Nils Petersen wird seine Karriere nach dieser Bundesligasaison beenden. Das teilte der Angreifer des SC Freiburg und frühere Nationalspieler in einem Post bei Instagram an diesem Mittwoch mit. „Nach knapp 16 Jahren Profifußball hänge ich die Schuhe schweren Herzens an den Nagel“, schrieb der Stürmer des Bundesligavereins und dankte dabei den Vereinen, bei denen er in seiner Karriere zum Einsatz gekommen war. Namentlich der FC Einheit Wernigerode, VfB Germania Halberstadt, FC Carl Zeiss Jena, FC Energie Cottbus, FC Bayern München, Werder Bremen und SC Freiburg.

Der 34-Jährige ist der treffsicherste Einwechselspieler der bisherigen Bundesliga-Geschichte und zudem auch der Rekordtorschütze des Sport-Clubs, für den er seit 2015 spielt. Wettbewerbsübergreifend kam er in dieser Saison 31 Mal zum Einsatz. Zum Stammpersonal gehörte er in dieser Saison jedoch nicht mehr. Zusammen mit dem Mainzer Profi Anton Stach leitete er am vergangenen Wochenende ein Bezirksliga-Spiel, um Werbung für das Schiedsrichter-Amt zu machen.

„Alles, was ein Ende hat, hatte auch mal einen Anfang. Und ein neuer Anfang ist nicht gleich das Ende. Ihr hört von mir. Versprochen“, schreib Petersen, der 2018 im vorläufigen WM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw stand, es allerdings nur zu zwei Testspiel-Einsätzen im DFB-Dress brachte, weiter. Sein Statement endete mit den Worten: „Nun werde ich nochmal alles investieren, um dann sagen zu können: Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist.