Bayern-Star zum BVB : Süles Wechsel mit Wucht

Die Sehnsucht nach einer spannenderen Bundesliga ist derart groß, dass etliche Kommentatoren in Jubel ausbrachen, als am Montag Niklas Süles Entschluss bekannt gemacht wurde, ablösefrei von Bayern München zu Borussia Dortmund zu wechseln. Der BVB beweise, dass er auch nach zehn vergeblichen Versuchen, deutscher Meister zu werden, noch an seine Chance auf den Titel glaube und bereit sei, „finanziell ans Limit zu gehen“, folgerte die „Bild“.

Der „Kicker“ feierte einen „Coup“, der „der ganzen Bundesliga gut tut“, auch weil er zeigt, dass keinesfalls alles perfekt läuft beim unnahbar wirkenden Dauermeister aus München. Süle wurde zwar von Mitspielern wie Manuel Neuer und von Trainer Julian Nagelsmann geschätzt, hätte sich aber offenbar mehr Anerkennung der Herren aus der Klubführung gewünscht. In den Gesprächen mit den Dortmundern habe er das Gefühl gehabt, „als Mensch und als Fußballer gewollt zu werden“, teilte Süle mit. „Die Art und Weise, wie sie sich um mich bemüht haben, hat mir imponiert, sodass ich schnell wusste, wo ich künftig spielen werde.“ Gewiss wird er in Dortmund zu den Topverdienern seines Teams zählen.

Tatsächlich hat dieser Spielerwechsel eine andere Wucht als frühere Spielerwechsel aus München zum BVB. Mario Götze und Mats Hummels zählten an der Säbener Straße nicht mehr zu den kaum ersetzbaren Stammspielern, Süle ist hingegen ein Spieler, der fehlen wird.

Etwas Bleibendes hinterlassen

Im laufenden Jahr stand er fast immer in der Startelf, wenn er gesund war, dennoch sucht er nun eine neue Herausforderung. Mit dem FC Bayern hat der gebürtige Frankfurter nämlich alles gewonnen, was ein Verein gewinnen kann, zu den größten Stars, die mit Liebe und Bewunderung überschüttet wurden, gehörte er jedoch nie. In Dortmund wäre das wohl anders, zumal sich Titel im Revier grundsätzlich intensiver anfühlen sollen, das hat jedenfalls Hummels einmal erzählt. In Dortmund hat Süle die Chance, etwas Bleibendes zu hinterlassen.

„Niklas hat uns in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat“, sagte Sebastian Kehl, der künftige Sportdirektor des BVB. „Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um mit uns den nächsten Schritt zu gehen.“ Dass dieser Wechsel eines Nationalspielers vom Hegemon zum Verfolger das sportliche Kräfteverhältnis zwischen den beiden größten deutschen Klubs ändert, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Denn das Dortmunder Abwehrpuzzle, das in dieser Saison nur selten ein schlüssiges Gesamtbild ergeben hat, bleibt kompliziert.

Möglicher Ersatz für Akanji

Denkbar wäre, dass Süle nach und nach die Rolle des alternden Mats Hummels übernimmt, dessen Körper immer größere Schwierigkeiten hat, den Anforderungen der Bundesliga standzuhalten. Die Vorstellung von einer Innenverteidigung mit Süle und dem zum Abwehrchef avancierten Manuel Akanji muss attraktiv sein für Marco Rose. Der aggressive Pressingfußball, der dem Trainer vorschwebt, lässt sich eher mit schnellen Innenverteidigern spielen als mit einem Akteur wie Hummels, der eher mit Auge agiert als mit Tempo. Doch diese Variante ist unwahrscheinlich.

Akanjis Vertrag endet 2023 und wurde bisher nicht verlängert. Außerdem reagiert der Schweizer empfindlich, wenn ihm ein namhafter Mitspieler seinen hohen Rang in der Teamhierarchie streitig macht. Nach Hummels’ Ankunft verließ der in seinem Stolz verletzte Abwehrspieler vorübergehend den Mannschaftsrat. Zudem kann der BVB wohl nur noch im kommenden Sommer eine größere Ablösesumme mit einem Verkauf des Schweizers einnehmen, spekuliert wird über eine Summe von rund 30 Millionen Euro.

Womöglich wird Süle also Akanji ersetzen, was wirtschaftlich attraktiv erscheint, der Qualitätsgewinn für die Dortmunder wäre allerdings in der Summe eher überschaubar. In jedem Fall bleibt der Dortmunder Kader auch nach diesem Coup eine Baustelle, auf der in den kommenden Monaten noch einiges passieren wird.