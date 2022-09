Ärger bei Werder Bremen : „Das hatte nichts mit Fußball zu tun“

Vorwürfe an Marvin Ducksch gab es von Niclas Füllkrug nicht. „Ich glaube, er wollte sein erstes Tor machen und ein bisschen diesen Fluch brechen. Dann passiert das halt mal“, sagte Füllkrug. Doch der vergebene Handelfmeter von Ducksch in der Nachspielzeit bei der 0:1-Niederlage von Werder Bremen gegen den FC Augsburg kostete den Bremern einen Punkt. „Jeder kann sich vorstellen, dass das enttäuschend ist“, sagte Werder-Trainer Ole Werner. „Für uns alle unter dem Strich.“

Bundesliga Liveticker

Füllkrug verwandelte in dieser Saison bereits zwei Strafstöße sicher, zuletzt beim 2:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum. Am Freitagabend übernahm Ducksch die Verantwortung, obwohl der 28-Jährige in den bisherigen fünf Ligaspielen noch kein Schussglück hatte. „Es ist immer Sache der Absprache auf dem Platz, weil man ja auch nie weiß, wer sich wie in der Situation fühlt. Damit sind wir auch in der Vergangenheit sehr gut gefahren“, erklärte Werner die Vorgehensweise bei den Strafstößen und kündigte an, daran festzuhalten.

Probleme bei Heimspielen

Weil Ermedin Demirovic nach 63 Minute für die Gäste traf und Ducksch an Augsburgs Torhüter Rafał Gikiewicz scheiterte, stand die zweite Saisonniederlage für Werder Bremen fest. Seit 18 Monaten warten die Norddeutschen zudem auf einen Heimerfolg. „Wir haben über 90 Minuten ein schlechtes Spiel gemacht“, monierte Kapitän Marco Friedl. „Wieder kriegen wir zu Hause nicht das auf den Platz, was wir uns vornehmen.“

Trainer Werner sagte nach der Partie: „Klar möchtest du speziell zu Hause vor eigenem Publikum nicht nur den Fans, sondern auch uns selbst Erfolgserlebnisse bescheren“. In den Heimspielen seien seinem Team aber „bestimmte Kleinigkeiten nicht so zugefallen“. Auch Clemens Fritz mochte das Thema nicht hochkochen. „Ich will da auch nicht zu viel reininterpretieren. Wir bleiben ganz bei uns und lassen uns da gar nicht aus der Ruhe bringen“, versicherte Werders Leiter Profifußball und Scouting.

Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. Von den acht Punkten holte der bislang so munter auftretende Aufsteiger sieben auswärts. Zu Hause gelang bis auf ein 2:2 in letzter Minute gegen den VfB Stuttgart nichts Zählbares. Der letzte Heimsieg in der Bundesliga ist datiert aus der Abstiegssaison vom 26. Februar 2021 (2:1 gegen Eintracht Frankfurt).

Der Strafstoß war in der Partie gegen die Augsburger der Höhepunkt einer turbulenten Schlussphase im mit 41.000 Zuschauern ausverkauften Weserstadion. Nach dem Elfmeterpfiff gab es minutenlange Diskussionen der Augsburger mit Schiedsrichter Martin Petersen. „Das war mir zu hitzig. Das hatte dann auch nichts mehr mit Fußball zu tun. Ich habe es auch nicht verstanden“, monierte Füllkrug in Richtung Augsburger Profis.

Damit meinte er auch sicherlich das Verhalten von Augsburgs Torhüter Rafał Gikiewicz, der mit ausladenden Gesten das Publikum gegen sich aufbrachte. Einen „Tick drüber“, nannte Clemens Fritz die Aktionen: „Es ist ja nicht so, dass es keiner mitbekommt, wenn dann noch auf dem Elfmeterpunkt rumgetreten wird. Er tut sich da am wenigsten einen Gefallen und kann da selbst nochmal drüber nachdenken und es mit sich ausmachen.“, sagte der ehemalige Profi.

„Die Fans haben mich die gesamte zweite Halbzeit beleidigt und hatten keinen Respekt“, wehrte sich dagegen der Augsburger Torhüter. „Ich habe gehört, er hatte seinen Finger an den Lippen. Das kann man sich sparen. Wir sind gut beraten, nicht zusätzlich zu provozieren“, monierte Augsburgs Manager Stefan Reuter.

Mehr zum Thema 1/

Auch Trainer Werner fand die Augsburger Reaktionen nach der Entscheidung in der Nachspielzeit zumindest fragwürdig. „Die Szenen sprechen für sich, wenn man sich anguckt, was alles in der Schlussphase passiert ist“, sagte Werner. „Es muss jeder für sich selbst wissen und bewerten.“