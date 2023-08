Aktualisiert am

Niclas Füllkrugs Bedeutung als Torschütze, Kämpfer und Fanliebling in Bremen ist unbestritten – und doch steckt Werder wegen ihm vor dem Saisonstart der Bundesliga vor einer kniffligen Aufgabe.

Will bei der Heim-EM 2024 eine feste Größe in der Nationalmannschaft sein: Niclas Füllkrug Bild: picture alliance/dpa/Revierfoto

Im Lichte der neuen Verantwortung waren die inkriminierten Sätze von Köln etwas weniger schwerwiegend. Da hatte schließlich nicht irgendein Bankdrücker ausnahmsweise die Wahrheit gesagt im diplomatischen Dienst, der der Fußball sonst ist. Sondern ein Vizekapitän hatte gesprochen.

Als solcher firmiert Niclas Füllkrug noch frisch. Mancher hat das in der Sommerpause als weiteren Versuch Werders gesehen, dem 30 Jahre alten Stürmer ein Wohlfühlpaket zu schnüren – wenn die harte Währung schon nicht überzeugen kann, dann wird Wertschätzung immerhin mit einer größeren Rolle in der Kabine ausgedrückt. Jedenfalls führte Füllkrug die Bremer am vergangenen Samstag als Spielführer auf den Rasen, weil der eigentliche Anführer Marco Friedl fehlte.