Bremen-Stürmer Niclas Füllkrug : Bitte melden, Hansi Flick!

Seine größten Fans hat Niclas Füllkrug in der eigenen Mannschaft. Rührend, wie seine Mitspieler von Werder Bremen seit Wochen für ihn werben. Er sei „der beste deutsche Stürmer, den wir haben“, so Leonardo Bittencourt. Niklas Stark, zweimaliger Nationalspieler, sagt: „Bei der Nationalmannschaft sind technisch super Spieler, aber wenn es um die klare Neun geht, kommt man an Fülle nicht vorbei.“ Sein Sturmpartner Marvin Ducksch hebt augenzwinkernd hervor, dass Füllkrug in Zweikämpfe ginge, die er sich niemals trauen würde. Zieht man die Voreingenommenheit der Kollegen ab und schaut auf die Zahlen, bleibt das Ergebnis eindeutig: Bitte melden, Hansi Flick!

Niclas Füllkrug hat in acht Spielen sieben Tore erzielt und zwei vorbereitet, das ergibt Platz eins in der Torschützenliste. Zwei seiner Treffer gelangen ihm beim 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach; das fünfte Bremer Tor präparierte der 29-Jährige fein. „Lücke für Deutschland!“ riefen die Werder-Fans im ausverkauften Weserstadion.

Der Gefeierte selbst bleibt zurückhaltend. „Das sollen andere beurteilen“, sagte er zur möglichen Einladung in den Kreis der Elitespieler, und sein Trainer steuert den gleichen Kurs: „Das ist im Endeffekt nicht mein Thema“, erwiderte Ole Werner in bester Thomas-Schaaf-Manier. Er hob immerhin die „positive Besessenheit“ Füllkrugs hervor. Sie ist dem Stürmer schon beim Aufwärmen anzumerken: Füllkrug verströmt die pure Lust am Fußball-Leben, und das kann in diesen Zeiten gewiss nicht schaden. Jedenfalls gingen die meisten Menschen am Samstagabend auch wegen seiner Aktionen beseelt in die Bremer Nacht.

Den hat jeder gerne im Team

Füllkrug selbst hat seine Form mit einer längeren Phase der Verletzungsfreiheit erklärt: „Ich kann in jedem Training da weitermachen, wo ich aufgehört habe, und muss mich nicht mühsam herankämpfen.“ Ohne seinen Kreuzbandriss und Schwierigkeiten mit dem Knorpel in beiden Knien spielte er wahrscheinlich ohnehin längst anderswo. Manchmal, in den frühen Jahren, fehlte auch die Ernsthaftigkeit. Nun hat er mit seinen 19 Toren im Bremer Zweitligajahr Anlauf genommen für eine späte Bundesligakarriere. Die sportlichen Reifung wurde begleitet von privatem Glück, denn seit 2019 gehört Tochter Emilia zur Familie Füllkrug.

Füllkrug ist ein Typ, den jeder gern im Team hat. Der Blick über den Tellerrand gelingt ihm mühelos. Auf dem Platz nimmt er neben Ducksch diverse Rollen ein. Erster Anläufer, technisch starker Vollstrecker, auch Vorbereiter mit feiner Technik. Im offensiven Kopfball ist kein deutscher Spieler besser.

Hinzu kommen positive Ausstrahlung und körperliche Kompaktheit. Wäre das nicht der ideale Mann, dem Flick späte Spezialaufträge erteilen könnte? Wenn es gegen Japan nicht läuft, Deutschland gegen Spanien zurückliegt? 26 Spieler darf der Bundestrainer nach Qatar zur Weltmeisterschaft mitnehmen, drei mehr als die Kollegen bei früheren Turnieren.

In Flicks favorisiertem 4-2-3-1 wäre, Stand jetzt, Platz für diesen Mittelstürmer mit der markanten Zahnlücke. Eine überraschende Nominierung hat Flick ja angekündigt. Und sollte er noch Entscheidungshilfen brauchen, kann er Lothar Matthäus anrufen. Der schwärmt seit Wochen von Niclas Füllkrug.