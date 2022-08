Der Kampf des Neven Subotic : Was wirklich zählt

Den silbergrauen Audi A4 hat er von seinem Kumpel Bobo geliehen. Von da kommt er auch, frisch vom Frühstückstisch. Eigentlich ist es das Haus von Bobos Eltern, mittlerweile gehört es Bobo aber auch, irgendwie. „Hi, ich bin Neven“, sagt er, als er aussteigt. Neven Subotic. Noch vor nicht allzu langer Zeit erfolgreicher Fußballprofi in der Bundesliga. Mainz 05, Borussia Dortmund, 1. FC Köln, Union Berlin, you name it.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Der Treffpunkt ist ein ganz besonderer. Schömberg, Kleinstadtidyll im Nordschwarzwald, irgendwo zwischen Calw und Pforzheim. Hier gibt es eine Sparkasse, eine Volksbank, ein Modehaus und eine Bäckerei, die, davon sind die Leute überzeugt, die besten Brezeln weit und breit macht (eine Brezel kostet 90 Cent, fünf gibt es zum Preis von vier). Gleich gegenüber ist eine Tankstelle mit Autowaschanlage namens „Delfin 7“. „Kurstadt“ steht nach dem Ortseingang auf einem Schild, also bitte nur 40 fahren.