Neuer „genervt“ von Süle-Abgang : Gefährliche Misstöne beim FC Bayern

Bayern-Kapitän Neuer äußert seinen Unmut über Süles Abschied. Eine Kritik an der Personalpolitik des Rekordmeisters? Schon deuten sich die nächsten Hängepartien bei den Vertragsverhandlungen an.

Manuel Neuer hat meist gute Lösungen parat. Nicht nur im Tor, sondern auch bei brenzligen Themen vor Mikrofonen und Kameras. Offene Kritik an der Vereinspolitik oder gar an Verantwortlichen des FC Bayern ist vom Kapitän so gut wie nie zu hören. Er weicht geschickt aus, wenn es brisant wird, nickt mögliche Dissonanzen einfach weg. Nach dem 3:2 der Münchner in einem rasanten Bundesligaspiel gegen RB Leipzig ging es nicht so sehr um Zahlen und Ergebnisse, auch nicht um den Sieg über eine Mannschaft, die im vergangenen Jahr noch erster Verfolger der Münchner gewesen war und es auch bald wieder sein könnte.

Im Mittelpunkt standen vielmehr Personalien, auslaufende Verträge. Und das ist eigentlich nicht Neuers Themenfeld. Deshalb war es bemerkenswert, dass der Kapitän die Klippe nicht zu umschiffen versuchte, sondern sich mit Volldampf in gefährliche Gewässer manövrierte, als es um Süles Abschied ging. „Uns alle nervt es, dass Niklas geht“, verkündete Neuer via Sky. „Er wird uns fehlen.“ Es ist ein Satz mit Sprengstoff, denn er kann als offene Kritik an der Personalpolitik des Rekordmeisters verstanden werden und damit als Kritik an den Verantwortlichen, die nach David Alaba und Jerome Boateng den nächsten wichtigen Spieler ziehen lassen.