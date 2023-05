Aktualisiert am

Fußballprofi Benjamin Henrichs möchte die Beleidigungen und den Hass – auch im Internet – nicht mehr hinnehmen. Er setzt sich zur Wehr. In der Hoffnung, andere mögen ihm folgen.

Mit Borussia Dortmund verbindet Benjamin Henrichs einige der schönsten Erinnerungen, die seine Karriere als Fußballprofi bisher bereithielt. Dort gab er als 18-Jähriger sein Debüt in der Bundesliga, im Trikot von Bayer Leverkusen. Rund 80.000 Zuschauer sahen ihm dabei zu. „Du bist dran, Benni“, hatte ihm der damalige Trainer Roger Schmidt zugerufen und gleich noch die Gebrauchsanleitung für ein Bundesligaspiel mitgegeben: „Genieß es.“ Henrichs genoss es. Sehr sogar. Trotz Nervosität. Trotz 0:3-Niederlage.

Wer schon einmal mit Benjamin Henrichs zu tun hatte, dürfte ein Gespür dafür bekommen haben, mit welcher Leidenschaft der heute 26 Jahre alte Mann seinen Beruf ausübt. An Trainingstagen ist er lange vor den Einheiten auf dem Gelände seines heutigen Klubs RB Leipzig, mit dem er an diesem Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) in der Bundesliga auf Werder Bremen trifft.