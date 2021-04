Trainer-Wechsel : Teuer wie noch nie

In der Bundesliga überschlagen sich in diesen Tagen die Ereignisse auf dem Transfermarkt. Wohlgemerkt auf einem Transfermarkt, den es vor wenigen Jahren noch gar nicht gab: den für Trainer. Und den für Sportdirektoren.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Im Mittelpunkt stehen dabei in diesen Tagen die beiden deutschen Topklubs FC Bayern und RB Leipzig. Am Montag verkündeten die Sachsen zunächst die vorzeitige Trennung von Sportdirektor Markus Krösche. In beiderseitigem Einvernehmen, wie es in einer Mitteilung des Klubs heißt. Krösche war eigentlich noch bis zum Sommer 2022 an die Sachsen gebunden. Doch RB strebte, wie es in Leipzig heißt, keine Vertragsverlängerung an. Daher einigte man sich auf eine vorzeitige Trennung mit Krösche, der vor zwei Jahren aus Paderborn gekommen war und zuletzt in einigen Klubs als Kandidat für den Sportdirektorenposten gehandelt wurde.