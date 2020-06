Nachholspiel in Bremen : Erster Matchball für die Eintracht

Eintracht Frankfurt kann sich im Nachholspiel bei Werder Bremen bis auf zehn Punkte vom Gegner und Abstiegsrang 17 absetzen. Werder ist in der Corona-Krise allerdings in einer anderen Verfassung als nach dem Sturm Bianca.

Adi Hütter lief bei dem Gedanken nicht das Wasser im Munde zusammen: „Wir haben die Chance, uns weit weg zu entfernen, mit einem Sieg hätten wir zehn Punkte Vorsprung vor Werder.“ Der Eintracht-Trainer skizzierte die Tabellenkonstellation am Tag vor dem Bundesliga-Nachholspiel in Bremen (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) mit der Unaufgeregtheit eines Buchhalters, mit der er während der Negativserie seiner Mannschaft den immer geringer werdenden Abstand zum Tabellenende konstatierte.

Seiner Ausführung ist hinzuzufügen, dass bei einem Auswärtssieg der Vorsprung der Hessen vor Mainz auf Platz 15 sieben Punkte und vor Düsseldorf auf Rang 16 acht Punkte betrüge. Ein Sicherheitsabstand, der fünf Spieltage vor Ultimo der Bundesligasaison in etwa so groß ist wie fünf Meter in einem Lebensmittelladen zum nächsten Kunden: Ansteckungsgefahr mit dem Zweitliga-Virus äußerst unwahrscheinlich.

Bundesliga Liveticker

Die rosa Perspektive verführte Hütter nicht dazu, nun energisch seine Spieler zu höchster Anstrengung anzustacheln, auf dass sie den Matchball auch verwandeln. Er sagte nur: „Wir müssen da weitermachen, wo wir in Wolfsburg aufgehört haben.“ Da hatte sich die Eintracht als kämpferische Einheit gezeigt, die sich kompakt verteidigte. Hütter wies lieber auf die Gefahr hin, die die gute Ausgangslage mit sich bringen könnte: „Werder steht unter Zugzwang, wir könnten vielleicht deshalb zu passiv werden.“ Aber abwarten und auf Sicherheit spielen sei der falsche Weg. „Wir müssen immer wieder attackieren und in den Ballbesitzfußball kommen. Es gilt, mit Ruhe und Überzeugung aufzutreten“, sagte Hütter.

Eintracht ist eine Geisterspielmannschaft

Der Österreicher erwartet einen hartnäckigen Widersacher. Die Bremer befinden sich nach monatelanger Krise wieder in guter Form, was sieben Punkte aus den letzten drei Spielen belegen. Vor drei Monaten, als die Partie wegen des Sturms Bianca abgesagt wurde, der die Europa-League-Begegnung der Frankfurter in Salzburg um einen Tag verschob, kritisierten die Bremer lauthals die Entscheidung. Nun dürften sie froh darüber sein, denn sie präsentieren sich in einer ganz anderen Verfassung. Aber auch die Eintracht befindet sich nach der Corona-Pause nicht mehr in diesem ausgelaugten Zustand wie Ende Februar/Anfang März, als ein Termin den nächsten jagte.

Die Eintracht ist im Übrigen eine typische Geisterspiel-Mannschaft. Wie die Experten vorhersagten, werden ohne Zuschauer auf den Rängen mehr Tore erzielt, und der Heimvorteil ist so gut wie aufgehoben. Die Frankfurter schossen ohne Publikum im Schnitt zwei Tore (1,58 mit Publikum), nahmen drei Gegentore hin (1,78), holten zu Hause nur einen Punkt, dafür auswärts drei. Zu gerne würden die Hessen den Trend in Bremen bestätigen.

Glücksbringer Bas Dost?

Zum 100. Mal treffen die Eintracht und Werder in der Bundesliga aufeinander, die Bilanz (35 Siege, 22 Unentschieden; 42 Niederlagen) ist aus hessischer Sicht leicht negativ. Wenn Hütter an die Kraft glaubt, die Spieler aus Statistiken ziehen, dann müsste er Bas Dost in die Startelf berufen. Der niederländische Mittelstürmer traf in all seinen vier Bundesliga-Einsätzen gegen Werder und erzielte dabei insgesamt fünf Tore.

Mehr zum Thema 1/

Nach den guten Erfahrungen, die die Eintracht allerdings in Wolfsburg mit dem Offensiv-Quartett Silva, Kamada, Kostic und Gacinovic gemacht hat, dürfte es jedoch unwahrscheinlich sein, dass der Trainer an der Formation rüttelt. Gerade Silva und Kamada ergänzen sich in ihrem Bewegungsdrang im Zentrum sehr gut. Die beiden scheinen zudem die Ruhe in den Stadien zu genießen. Kamada schoss in der vergangenen Woche seine beiden ersten Bundesligatore, Silva traf in den vier Begegnungen nach der Corona-Pause dreimal.

Mit welchem Personal sich Hütter aus dem Abstiegskampf verabschieden möchte, ließ er wie immer offen. Bis auf den dauerverletzten Gonçalo Paciência und den in Wolfsburg schwer getroffenen Gelson Fernandes (Sehnenverletzung an der Wade) fehlt nur der gelb-rot gesperrte Lucas Torrò. Hütter hat also (fast) alle Variationsmöglichkeiten, um sich in Bremen ein sorgenfreies Bundesliga-Finale zu erspielen.