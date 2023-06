Nach DFL-Investoren-Fiasko : Woher kommt jetzt das Geld?

Karl-Heinz Rummenigge befand sich noch im Ruhestand, als die 36 Erst- und Zweitligavereine in der vergangenen Woche einen Prozess beendet haben, an dessen Ende ein Private-Equity-Unternehmen rund zwei Milliarden Euro zur Entwicklung des deutschen Klubfußballs zur Verfügung hätte stellen sollen. Geschockt sei er trotzdem gewesen, erzählte der langjährige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München am Donnerstag in Düsseldorf auf der größten europäischen Sportbusiness-Konferenz, dem „Spobis“: Er frage sich seit dem ablehnenden Votum, „woher das Investment jetzt kommen soll, das dringend gemacht werden muss“, erzählte er und verkündete: „Die 16 Klubs (die nicht dafür stimmten, Anm. d. Red.) haben letzte Woche die zentrale Vermarktung aufgekündigt.“

Das waren scharfe Worte eines mächtigen Mannes, der am Dienstag in seinen Klub zurückkehrte und als Aufsichtsrat an einem Neustart mitwirken soll. Worte, die gut hineinpassten in die Erzählung von einem Ende der Solidargemeinschaft, die in vielen Talkrunden des Kongresses hervorschimmerte, und nicht zuletzt die Wirkung einer Drohkulisse haben. Zumal auch zwischenmenschlich viel kaputt gegangen ist. „Ich hoffe, dass wir die Chance nicht final vertan haben, alle unter einem Dach zusammenzuhalten“, sagte Axel Hellmann, der als einer von zwei Interimsgeschäftsführern der Deutschen Fußball Liga (DFL) eine treibende Kraft hinter dem vorerst gescheiterten Plan war.

Werben für ein neues Miteinander

Die Kritiker hingegen haben genau solche Androhungen als Teil des Problems begriffen, weshalb Markus Rejek, der als Geschäftsführer beim 1. FC Köln arbeitet, „für ein neues Miteinander“ warb. „Für mich war das kein Votum gegen einen Investorenprozess und erst recht kein Votum gegen eine Weiterentwicklung“, sagte er, während Hellmann eine klare Forderung an die 16 Rebellenklubs stellte: „Ich erwarte Vorschläge, die wir diskutieren können“, sagte der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt.

Solche Ideen werden nun konkretisiert werden, obgleich der Vorschlag, einfach einen Kredit aufzunehmen, auf breite Ablehnung traf, Rummenigge erklärte: „Wo wir auf keinen Fall mitspielen, auch Bayern München nicht, ist, dass man einen Kredit aufnimmt, dass man in die Komplementärhaftung reinkommt.“ Eine weiterhin interessante Option bleibt hingegen der Verkauf von Teilen der Medienrechte an einen Investor. „Da ist viel gute Vorarbeit gemacht worden“, sagte Bernd Schröder, der Vorstandschef von Schalke 04, „das darf jetzt nicht versickern, nach dem Prozess ist vor dem Prozess.“ Schröder hatte wie die Kölner gegen das Projekt in der geplanten Form gestimmt.

Interesse an Partnerschaft besteht weiterhin

Nach Informationen der F.A.Z. sind tatsächlich weiterhin Unternehmen aus der Private-Equity-Branche an einer Partnerschaft interessiert. Vorstellbar ist beispielsweise, dass die streitbaren Töpfe mit den Geldern für die Klubs entfallen und nur eine Milliarde Euro an die DFL fließt, um ausschließlich gemeinschaftliche Vorhaben zu finanzieren. Denn das Hauptproblem war nicht die grundsätzliche Idee, mit einem Investor zusammenzuarbeiten, sondern die Verteilung der mehr als einer Milliarde Euro, die für die Klubs vorgesehen war.

Hellmann betonte zwar in Düsseldorf abermals, dass die Verwendung und die Verteilung dieser Mittel noch Gegenstand weiterer Verhandlungen gewesen wären, aber es war wohl ein Fehler, an dieser Stelle zu viel Ungewissheit zugelassen zu haben. Vorgelegen hatte ein an den Umgang mit den TV-Geldern angelehntes Verteilungsmodell, das die Probleme der Gegenwart in den Augen der Kritiker verstärkt hätte: „Das System, wie wir es betrieben haben, hat genau das hervorgebracht, was wir jetzt haben“, sagte Schröder.

Der Investorendeal müsse helfen, diese Schwächen zu beheben, statt zu verstärken. Die Diskussion, welche Wirkungen nach innen erwünscht sind, wurde nie geführt, weshalb Johann Plenge, der Vorstandschef von RB Leipzig, sagte: „Ich glaube, wir sind sehr gut beraten, eine klare Zielsetzung im deutschen Fußball zu definieren, bevor wir das Thema wieder aufmachen.“

Diesen Prozess muss der neue Geschäftsführer anstoßen, der weiterhin gesucht wird. Der neueste Kandidat ist Holger Blask, der bis 2020 als Direktor audiovisuelle Rechte bei der DFL gearbeitet hat, bevor er in den Posten des Geschäftsführers für Marketing und Vertrieb zum Deutschen Fußball-Bund gewechselt war. Aber auch über eine Rückkehr des langjährigen Verbandschefs Christian Seifert wird spekuliert. Wobei es sich bei dieser Idee um den Wunsch einiger Träumer handeln könnte, die die gute Zeit des stetigen Wachstums zurücksehnen.