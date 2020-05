Robert Lewandowski : Der Beste der Welt

Mittelstürmer sind Torhütern wesensverwandt. Beide müssen aushalten können, dass nichts passiert. Dann, wenn das Spiel manchmal schier endlos ohne sie stattzufinden scheint, kein Ball zu ihnen findet. Sobald sich das schlagartig ändert, müssen beide voll da sein. Es ist eine Eigenschaft, die auch in einer Lebensphase wie der Corona-Krise hilfreich sein könnte. Robert Lewandowski jedenfalls macht diesen Eindruck. Die Zwangspause ohne Fußball nennt er im Rückblick eine „harte Zeit“. Doch wie es aussieht, hat sie ihm nichts anhaben können. Im Gegenteil, er hat sie gut genutzt.

Erstens ist er vor knapp zwei Wochen zum zweiten Mal Vater geworden. „Willkommen auf der Welt, Laura“, so teilte er die Geburt seiner Tochter der Welt mit. Zweitens hat er sich seit Ende Februar von einer Schienbeinverletzung in aller Ruhe erholen können, ohne dem FC Bayern mehr als nötig fehlen zu müssen. Durch die Unterbrechung der Saison Mitte März hat der derzeit wohl weltbeste Mittelstürmer statt der bei günstigem Heilungsverlauf erwarteten mindestens sechs Partien nur drei verpasst. Für Lewandowski, zuvor in seiner Karriere nie ernstlich verletzt, bedeutete es dennoch eine Höchstmarke. In 13 Jahren als Profi hatte er von fast sechshundert Spielen nie mehr als zwei hintereinander verpasst.

Bundesliga Liveticker

Und drittens ist Lewandowski nicht nur wieder fit geworden, sondern, wie er selbst findet, fitter denn je – was vor dem Neustart der Bayern bei Union Berlin an diesem Sonntag (18 Uhr bei Sky und im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga) für jeden Konkurrenten bedrohlich klingen muss. „Ich fühle mich besser als je zuvor, weil ich in den zwei Monaten noch spezifischer als sonst an meiner körperlichen Fitness arbeiten konnte“, sagte er am Mittwoch in einer Video-Gesprächsrunde mit internationalen Medien: „Ich konnte Übungen machen, für die ich vorher keine Zeit hatte.“

Er verbindet das mit einem Kompliment an seinen Arbeitgeber und vor allem an seinen Trainer, der in der Corona-Pause von der Interimslösung zur dauerhaften Führungskraft aufgestiegen ist, worüber Lewandowski sich „sehr glücklich“ zeigt. „Das vom Verein vorgegebene Trainingsprogramm“, schwärmt er, „war großartig.“

Der solcherart gelobte Hansi Flick wiederum weiß natürlich, wie er seine Akteure bei Laune hält, allen voran den wichtigsten. Anfang April, als sich abzeichnete, dass der Torjäger keine weiteren Spiele bis zur Genesung versäumen würde, erklärte der Bayern-Trainer es im Falle einer Fortsetzung der Saison für „machbar“, dass Lewandowski Gerd Müllers seit 48 Jahren unerreichten Rekord von vierzig Toren in einer Bundesligasaison noch überbieten könne. Dazu müsste der Pole in neun Spielen 16 Mal treffen, eine kaum vorstellbare Quote von 1,78 Toren pro Partie, die, auf eine Spielzeit umgerechnet, sechzig Saisontoren entspräche.

Mehr zum Thema 1/

Bisher kam Lewandowski auf 25 Treffer in 23 Spielen. Das entspricht annähernd der Quote, die die jüngste Mittelstürmersensation Europas, Erling Haaland, seit dem Wechsel nach Dortmund im Januar in der Bundesliga erreicht hat: zehn Tore in neun Spielen. Diese Ausbeute soll bei nahezu allen Topklubs in Europa das Interesse an dem 19-jährigen Norweger noch vergrößert haben, allen voran bei Real Madrid, wo man sich jahrelang vergeblich um Lewandowski bemühte. „Es wäre gut für ihn, wenn er noch länger in der Bundesliga bleiben würde, ehe er den nächsten Schritt macht“, empfiehlt der 31-jährige Altmeister dem begabten Kollegen.

Die junge Herausforderung scheut Lewandowski nicht, im Gegenteil. Er weiß Konkurrenz um die Torjägerkanone, wie er sie in den letzten fünf Jahren nur durch den früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang und den Leipziger Timo Werner hatte, zu schätzen. Werner zählt er neben Karim Benzema, Luis Suárez, Sergio Agüero und Kylian Mbappé derzeit zu den fünf besten Mittelstürmern der Welt, Haaland noch nicht. Dieser habe „riesiges Potential, aber auch noch Zeit“, findet der Bayern-Star. „Wenn er hart arbeitet, kann er irgendwann das Toplevel erreichen.“

Ein Toplevel, auf dem Lewandowski sich seit sieben, acht Jahren bewegt. Zumindest in den letzten beiden Jahren hat er sogar die beiden größten Torjäger des 21. Jahrhunderts überholt, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo – die in seiner Mittelstürmer-Wertung außer Konkurrenz laufen, weil er sie nicht als echte Neuner einstuft, sondern eher als „Außenstürmer“. Seit die Bayern im Sommer 2018 dem Polen einen Transfer zu Real verweigerten, obwohl das laut dem damaligen Präsidenten Uli Hoeneß „150 Millionen Euro“ eingebracht hätte, zeigt sich Lewandowski treffsicherer denn je. Er hat in knapp zwei Spielzeiten wettbewerbsübergreifend 79 Tore geschossen, mehr als jeder andere. Also auch: mehr als Messi (75) und Ronaldo (53). Nun kann er sie auch in einer ganz neuen Kategorie distanzieren: Geistertore.