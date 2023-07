Der Mann weiß, was er will. Statt wie sonst üblich den Seitengang zu nehmen, entscheidet sich Robin Koch für den Weg durch die Menge. Und pünktlich ist der Leihspieler der Eintracht auch noch. Sein erster öffentlicher Auftritt passt. Der am kommenden Montag 27 Jahre alt werdende Fußballprofi präsentiert sich ungemein selbstbewusst. „Ich freue mich brutal, hier zu sein“, sagt er. Er berichtet von einer Bauchentscheidung, die ihn dazu bewogen habe, dem Werben der Eintracht-Verantwortlichen nachzugeben.

Der Abstieg seines Arbeitgebers Leeds United war nicht ausschlagend für die Rückkehr nach Deutschland. Doch die Klassenversetzung hat Prozesse beschleunigt. „In all meinen Gesprächen hatte ich ein sehr gutes Gefühl“, sagt Koch. „Ich bin vor drei Jahren nach England gegangen, um dort eine absolute Führungsrolle einzunehmen und als Spieler und als Mensch zu reifen. Es hat geklappt.“

Exponierte Rolle

Nun also ist er da. Vorerst für die kommende Bundesligasaison auf Leihbasis. Doch schon jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass daraus eine längerfristige Bindung werden sollte. „Meine Entwicklung ist noch nicht vorbei“, sagt der Pfälzer, der nun in Hessen weiter durchstarten will. „Ich freue mich, Teil dieses Vereins zu sein. Hier bei der Eintracht ist zuletzt richtig was abgegangen“, sagt er markig. „Frankfurt und die Fans haben sich auf der Welt bemerkbar gemacht.“

Natürlich hat Robin Koch die Insel nicht verlassen, um zukünftig bei der Eintracht einer unter vielen zu sein. Er will eine exponierte Rolle ausfüllen – und seine Vorgesetzten setzen großes Vertrauen in ihn. „Robin wird bei uns eine zentrale Rolle einnehmen“, sagt Markus Krösche. Der Sportvorstand hat sich gemeinsam mit Sportdirektor Timmo Hardung und Trainer Dino Toppmöller dafür starkgemacht, Koch zur Eintracht zu holen. Frankfurt kann ihm bieten, was Koch in seiner bisherigen Profikarriere noch nicht erlebt hat: Vereinsfußball auf internationaler Ebene.

Für die Eintracht wird die Teilnahme an der Conference League sportliches Neuland sein – für Koch auch. Sogar die Rückkehr in die Nationalmannschaft hält der in Kaiserslautern geborene Koch wieder für möglich. „Ja, auch die Rückkehr in die Nationalmannschaft kann ein Thema sein, ob die Tür zum Team wieder aufgeht“, sagt der achtmalige Nationalspieler, der am 12. Oktober 2018 vom einstigen Bundestrainer Joachim Löw für sein erstes Länderspiel – gegen Argentinien – nominiert wurde.

Freundlich, offen, auskunftsfreudig: Koch genießt es, auf dem Podium im Proficamp zu sitzen. Routiniert stellt er sich den Fragen, und immer wieder ist zu spüren, was er mehrmals betont: „Es war für mich die richtige Entscheidung, zur Eintracht zu kommen.“ Selbst Vater Harry, der sich ansonsten mit Ratschlägen zurückhält, war mit dem Wechsel sehr einverstanden. „Ich bin wieder dichter an der Familie dran“, sagt Koch Junior.

„Ich bin da flexibel“

Koch Senior war einst im Dress der Roten Teufel das, was der Junior auch sein will: ein Großer. Vater Koch war eine prägende Persönlichkeit beim 1. FC Kaiserslautern, Sohn Robin, in Leeds zur Führungskraft gereift, will gleichfalls zu den Spielern gehören, die bei der Eintracht Ton und Takt angeben. In der Defensive, sagt er bei seiner Präsentation, könne er überall dort spielen, „wo ich der Mannschaft helfen soll und wo mich der Trainer aufstellt“. Innenverteidigung, Außenverteidigung, sogenannter Sechser vor der letzten Kette: Für Koch ist alles möglich. „Ich bin da flexibel“, sagt er, um dann doch seine Wunschposition zu nennen: „Auf dem Innenverteidigerposten fühle ich mich zu Hause.“

An diesem Mittwoch wird Koch einen ersten Liveeindruck von seiner spielerischen Arbeit mit den neuen Mannschaftskollegen gewinnen. Trainer Toppmöller bittet sein Team zur ersten öffentlichen Übungseinheit. Von 11 Uhr an werden 1000 Fans in der Kleinen Kampfbahn an der Wintersporthalle auf dem Arena-Areal dabei sein. Die Eintracht hatte die Tickets im Losverfahren vergeben – und es hat nur wenige Minuten gedauert, bis alle vergriffen waren.

Das Interesse an der Eintracht ist nach wie vor groß. Die Mannschaft befindet sich personell wieder einmal im Umbruch, und dass mit Robin Koch ein Profi vom Frankfurter Projekt überzeugt werden konnte, spielt den Verantwortlichen in die Karten. „Ich freue mich brutal darauf, endlich den Ball am Fuß zu haben“, sagt Koch in Erwartung des ersten Sommertrainings vor Publikum. „Ich weiß, was hier bei der Eintracht los ist. Mit Kevin Trapp habe ich vorab schon gesprochen“, sagt der selbstbewusste Verteidiger, der fortan im Pflichtspielalltag mit der Rückennummer vier seiner Arbeit nachgehen wird. „Fußball ist für mich eine Herzensangelegenheit.“

Ganz am Schluss seiner Vorstellung wird Koch nach seinem großen Löwentattoo auf dem Arm gefragt. Er erklärt es damit, dass sein Bruder vom Sternzeichen Löwe sei. „Zudem steht der Löwe für eine Kämpfernatur.“ Und er muss keine weiteren Worte verlieren, als er nachschiebt. „Ihr könnt es nicht sehen. Aber am Bein habe ich einen Adler.“