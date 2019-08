Mickaël Cuisance : Der nächste Neuzugang für den FC Bayern

Der FC Bayern München steht nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kurz vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Mickaël Cuisance von Borussia Mönchengladbach. Nach seinen französischen Landsmännern Benjamin Pavard und Lucas Hernandez für die Defensive, dem jungen deutschen Stürmer Jann-Fiete Arp und dem zu Beginn der Woche verpflichteten Kroaten Ivan Perisic ist Cuisance dann der fünfte Neuzugang des deutschen Meisters und Pokalsiegers.

Der 20 Jahre alte Franzose ist mit seiner Rolle am Niederrhein unzufrieden. „Wir führen seit vielen Wochen Gespräche mit dem Spieler und seinem Management. Es ist überraschend für mich, dass die Unzufriedenheit so groß ist bei einem 19-Jährigen, dass er eine Stammplatz-Garantie fordert, die kein Spieler bei uns hat“, hatte Mönchengladbachs Manager Max Eberl zuletzt auf einer Veranstaltung der „Rheinischen Post“ gesagt. „Mal sehen, wo die Reise hinführt.“ Sie soll nach München führen, auch wenn die Vereine offiziell noch keine Auskunft geben.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass Cuisance ins Visier der Münchner geraten sei. Auch der TV-Sender Sky und der „Kicker“ berichteten über den bevorstehenden Transfer. Die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler dürfte sich im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbereich bewegen. Der Juniorennationalspieler war im Sommer 2017 von AS Nancy nach Mönchengladbach gewechselt und bestritt seitdem 35 Bundesligaspiele. Cuisance hat noch einen Vertrag bis Mitte 2023. Bei den Münchnern träfe er im Mittelfeld auf Konkurrenten wie Thiago, Corentin Tolisso und Leon Goretzka.

Nationalspieler Leroy Sané wird sich unterdessen nach seinem Kreuzbandriss in Österreich der notwendigen Operation unterziehen. Das berichten die „Bild“-Zeitung und Sky. Der Eingriff wird demnach in Innsbruck vorgenommen. Sané soll bereits am Dienstag von Manchester dorthin gereist sein. Der 23 Jahre alte Offensivspieler hatte sich am 4. August im englischen Supercup-Spiel von Manchester City gegen den FC Liverpool das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Üblicherweise werden Spieler von Manchester City bei schweren Blessuren bei einem von Trainer Pep Guardiola geschätzten Mediziner in Barcelona operiert. Der mögliche Rekordtransfer Sanés für mehr als 100 Millionen Euro von den Citizens zum FC Bayern München ist weiterhin in der Schwebe. Sané wird voraussichtlich sechs bis sieben Monate nicht spielen können.