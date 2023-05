Große Töne, wenig dahinter? Das kennt der deutsche Fußball von der WM. Doch anders als beim FC Bayern könnte Hansi Flick die Situation einfacher lösen. Es wird eine turbulente Sommerpause in München.

Was wird er wohl gedacht haben, als er ahnen musste, dass es schiefgehen würde? Als die Mannschaft nach einem guten Beginn erst kaum spürbar, dann aber unübersehbar nachgelassen hatte, als von Leidenschaft und der Idee, alles zu tun, um dieses möglicherweise wegweisende Spiel zu gewinnen, nichts mehr zu bemerken war.

Als zu befürchten war, dass mit einem Gegentor wieder alle Däm­me brechen würden, als er sah, dass ihm ein Führungsspieler fehlt, an den sich in der Notlage alle festklammern können, um das Schlimms­te zu verhindern. Und als das Unheil eintrat, damit ziemlich verlässlich auch die Fragen nach seiner Person auftauchen würden, weil doch alle geglaubt hatten, mit ihm als neuem Mann auf der Trainerbank würde alles besser werden.

Hansi Flick dürfte am Samstag auf der Tribüne in der Münchner Arena ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben. Der Niedergang des FC Bayern in dieser Saison und das Scheitern der Na­tionalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Qatar haben eine ziemlich große Schnittmenge – ganz große An­kündigungen und ein tiefer Fall: „Wir wollen Weltmeister werden“, hatte Flick schon ein Jahr vorher verkündet. Doch als es darauf angekommen war, hatte sich seine Mannschaft als große Luftnummer erwiesen.

Bayern gewann gegen Inter Mailand

Auch der beste Kader in Europa, den viele ehe­malige Fußballgrößen, die nun als Experten im Fernsehen unterwegs sind, dem FC Bayern noch vor ein paar Mo­naten attestierten, hat sich in dieser Zusammenstellung als gewaltiger Fake erwiesen. Nichts ist mehr vorhanden von all den Qualitäten, die nötig sind, um Ti­tel zu gewinnen – wobei mit Blick auf die Nationalmannschaft anzumerken ist, dass sie davon schon im Vorfeld der WM viel zu wenig gezeigt hatte, um große Ambitionen ernsthaft verkünden zu können.

Bei den Bayern liegt der Fall etwas anders. Der Vorsprung in der Bundesliga und die makellose Bilanz in der Gruppenphase der Champions League suggerierten aber eine Substanz, die bei Weitem nicht so gefestigt war wie ge­dacht.

In besseren Zeiten in dieser Spielzeit haben die Münchner zweimal gegen Inter Mailand gewonnen, das nun im Finale der Champions League um den höchsten europä­ischen Titel spielt. In den aktuell miserablen Zeiten ist die einst gerühmte Zusammenstellung des Kaders längst eine toxische Mischung geworden, die sich als wehrlos gegen Widerstände erweist.

Flick müsste diese Situation kennen. Doch anders als die Bayern könnte er sie einfacher lösen. Während die Münchner für den dringend nötigen Umbau ihres Kaders neben mehr Weitsicht vor allem auch etwas Geld brauchen werden, müsste in der Nationalmannschaft nur eine klare Vorstellung her, wie die Spielweise aussehen soll und welche Spieler da­für nötig sind.

In dieser Zusammensetzung ist das satt wirkende Ensemble nämlich nicht mehr wettbewerbsfähig – das eint den FC Bayern und die Na­tionalmannschaft. Dass es auch beim Personal eine deutliche Schnittmenge gibt, bei dem Anspruch und Realität auseinanderklaffen, sollte Flick zu den­ken geben.

So lange aber noch die Meinung herrscht, man sei bei der WM durch eine Verkettung unglück­licher Umstände gescheitert, ist die Be­reitschaft zu einer radikalen Kursänderung mehr als fraglich. Da sind die Bayern gewiss deutlich weiter. Es wird eine turbulente Sommerpause in München.