Protest nach George Floyds Tod : Die Sportler verlassen die Deckung

Weston McKennie, 21 Jahre alt, geboren in Little Elm, Texas, Fußballprofi des FC Schalke 04, war der Erste. „Justice for GEORGE“ stand auf dem Band, das er in der zweiten Halbzeit über einen Trauerflor am linken Arm geklebt hatte. McKennie wurde nach 55 Minuten ausgewechselt. Das Zeichen war gesetzt. Viel war von der Vorreiterrolle der Liga die Rede, als vor rund vier Wochen bei der DFL der Plan reifte, alsbald den Betrieb wiederaufzunehmen.

Bundesliga Liveticker

Am vierten Spieltag nach Ende der Corona-Pause war es endgültig so weit. Die Dortmunder Achraf Hakimi und Jadon Sancho mit Solidaritätsbotschaften auf T-Shirts, der Gladbacher Marcus Thuram mit seinem an die Geste des Quarterbacks Colin Kaepernick erinnernden Kniefall: Bundesliga-Profis solidarisieren sich nach der Misshandlung des Afroamerikaners George Floyd durch vier Polizisten und seinem anschließenden Tod in Minneapolis mit dem Protest gegen Polizeigewalt und institutionalisierten Rassismus in den Vereinigten Staaten. Just in jenen Wochen, in denen die Liga mehr als je zuvor Beachtung findet, gerade auf dem nordamerikanischen Markt, dessen Profiligen angesichts der Pandemie ebenso ruhen wie die sonst dominante englische Premier League.

McKennie, Sancho, Hakimi und Thuram. Der deutsche Fußball-Weltmeister Jerome Boateng, der schon vergangene Woche auf Instagram schrieb, was Floyd dem Polizisten entgegenflehte, der in Minneapolis laut Strafanzeige acht Minuten und 46 Sekunden lang auf dessen Hals kniete: „I can’t breathe“, ich kann nicht atmen. Die Tennisspielerin Cori Gauff, die Ende der vergangenen Woche Amerikas Polizisten fragte: „Bin ich die Nächste?“ – die nächste Afroamerikanerin also, die Opfer ihrer Hautfarbe wird. Turn-Weltmeisterin Simone Biles, die ihre Profilbilder in den Netzwerken mit dem Hashtag „Black Lives Matter“, schwarze Leben zählen, versah.

Der englische Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, der zunächst den Aufruf des Schauspielers Jamie Foxx nach „echter Veränderung“ angesichts der zahlreichen Opfer von Polizeigewalt teilte und dann auf Instagram klagte: „Ich sehe euch, die ihr stumm bleibt, einige der größten Stars, aber ihr bleibt stumm inmitten der Ungerechtigkeit. (...) Kein Signal von irgendjemandem in meiner Industrie, die natürlich ein von Weißen dominierter Sport ist. Ich bin einer der wenigen Farbigen, aber ich stehe allein. (...) Ich bin nicht auf der Seite derer, die plündern und Gebäude niederbrennen, aber auf der Seite der friedlich Protestierenden. Es wird keinen Frieden geben, bis unsere sogenannten Anführer Veränderung herbeiführen. Das gilt nicht nur für Amerika, das gilt für das Vereinigte Königreich, für Spanien, für Italien, für überall. (...) Wir werden nicht mit Rassismus und Hass in unseren Herzen geboren, er wird uns von jenen beigebracht, zu denen wir aufschauen.“ Aus der Formel 1 äußerten zudem der Mexikaner Sergio Pérez, der Spanier Carlos Sainz junior, der Brite George Russell und der Monegasse Charles Leclerc Solidarität unter dem Hashtag „Black Lives Matter“.

Jedenfalls in der westlichen Welt, in jener, deren Gier nach Unterhaltung die moderne Sportindustrie am nachhaltigsten geprägt hat, solidarisieren sich Sportler über das Pfingstwochenende mit dem Protest in immenser Geschwindigkeit. Auch in der Bundesliga sind es mit McKennie, Hakimi, Sancho und Thuram „Persons of Color“, aufgrund ihrer Hautfarbe erkennbar nicht der Majorität angehörende Menschen, die vorangehen. Nach dem Spieltag bekommen sie die Rückendeckung ihrer Vereine.

„Er ist ein richtig guter Junge“, sagt der Gladbacher Trainer Marco Rose über den 22 Jahre alten Marcus Thuram, dessen Vater 1998 mit der französischen Nationalmannschaft Weltmeister geworden war. „Was er heute auf den Platz gebracht hat, tragen wir alle komplett mit. Es überrascht mich nicht, dass Marcus da vorangeht.“ Der Schalker Sportvorstand Jochen Schneider äußerte sich ähnlich zu McKennie, die Botschaften der Dortmunder Spieler Sancho und Hakimi wurden von zahlreichen BVB-Fans begrüßt und geteilt.

Piara Powar, Exekutivdirektor des Netzwerks Football Against Racism in Europe (Fare), ist sicher, dass in den kommenden Tagen weitere Botschaften prominenter Sportler folgen werden: „Das wird nicht so einfach verschwinden“, sagte Powar im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Wir leben in der Nach-Kaepernick-Ära, es gibt die gesteigerte Aufmerksamkeit, den Sportlern bedeutet es etwas, ihre Meinung zu den Anliegen sozial benachteiligter, zum Beispiel von Polizeigewalt betroffener, Menschen zum Ausdruck zu bringen. Das wird in Zukunft mehr werden, das ist überhaupt keine Frage.“