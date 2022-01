Abschied von Union Berlin : Darum wechselt Kruse nach Wolfsburg

Aktualisiert am

Beim 1. FC Union Berlin ist es Tradition, die Namen von Spielern bei der Vorstellung im Stadion mit dem Zusatz „Fußballgott“ zu versehen. Diese Schmeichelei wird auch jenen zuteil, die das Trikot des Vereins nicht mehr tragen und nun in stinknormalen irdischen Sphären ihrem Beruf nachgehen müssen. Zum Alleinstellungsmerkmal taugt die Bezeichnung aber längst nicht mehr, dafür hat der Berliner Bundesligaverein seit seinem Aufstieg 2019 zu viele Fußballgötter vom Olymp hinuntergestoßen. Kaum ein Verein hat sein Personal in den vergangenen Jahren so beständig gewechselt wie die Berliner.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Neuestes Mitglied der Ehemaligen ist Max Kruse, er schließt sich mit sofortiger Wirkung dem VfL Wolfsburg an. Sein plötzlicher Abschied kommt einem Blitzeinschlag gleich, verkörperte der Angreifer in den vergangenen anderthalb Jahren nicht weniger als Unions Zeus. Seine Kreativität, seine Vorlagen und Tore sicherten den Berlinern die Teilnahme an der Europa Conference League und trugen dazu dabei, dass man als Vierter aktuell sogar von der Champions League, dem eigentlichen Olymp des Profifußballs, träumen darf.