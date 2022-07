Bayern München und Transfers : Die 77-Millionen-Euro-Ansage

An einem Mittwoch im Mai 2017 saß Michael Reschke im Stadion in Solna, Schweden, und staunte. Er sah sich das Endspiel der Europa League an. Ajax Amsterdam gegen Manchester United. Endstand: 0:2. Und wenn Reschke, der damals als Technischer Direktor für den FC Bayern arbeitete, heute daran denkt, sieht er vor sich nicht die Sieger aus Manchester, sondern einen Verlierer aus Amsterdam. Mit 17 Jahren spielte Matthijs de Ligt in den 90 Minuten so „wuchtig und selbstverständlich“, dass man Reschke sogar durchs Telefon staunen hört: „In dem Alter habe ich keinen Innenverteidiger gesehen, der besser war.“

Im Sommer 2019 wechselte de Ligt mit 19 Jahren das erste Mal den Klub. Für 85,5 Millionen Euro. So viel musste man für ihn wegen der regelmäßigen Weltklasse-Leistungen in Amsterdam ausgeben. Der Käufer: Juventus Turin. Im Sommer 2022 wechselte de Ligt mit 22 Jahren das zweite Mal den Klub. Für 67 Millionen Euro (mit Boni bis zu 77 Millionen Euro). So viel musste man für ihn trotz der unregelmäßigen Weltklasse-Leistungen in Turin ausgeben. Der Käufer: Bayern München.