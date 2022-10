Aktualisiert am

Gerichtsurteil in Hannover : Die große Zerreißprobe im deutschen Fußball

Investoren, seht die Signale: Nicht nur in Köln sind die Fans für die 50+1-Regel im deutschen Profifußball. Bild: imago sportfotodienst

Mit jedem Gerichtstermin verschwindet ein weiteres Stück von Glück. Aus Hannover 96, dem über viele Jahre recht erfolgreichen Erstligaklub, ist längst ein chronisch streitbarer Zweitligaverein geworden. Es gehören ungeheuer viel Leidenschaft und Durchhaltevermögen dazu, um sich auf den kommenden Mittwoch so richtig freuen zu können. DFB-Pokal, zweite Runde, Anpfiff um 18.00 Uhr: Hannover 96 empfängt in seinem mit 49.000 Zuschauern ausverkauften Stadion Borussia Dortmund.

Doch womit der Verein eher für Schlagzeilen sorgt, das ist ein interner Streit um die Macht. Jüngster Höhepunkt: Das Landgericht Hannover hat am Dienstag bestätigt, dass Martin Kind als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH im Amt bleiben und nicht vom Vereinsvorstand entlassen werden darf. Was das Gericht nicht klären konnte, ist die böse Frage, ob in Hannover die 50+1-Regel unter dem Regiment von Kind wirklich noch eingehalten wird.