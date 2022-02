Formkrise bei der Eintracht : „Ohne euch bin ich nur der halbe Hinti“

Eine der leidenschaftlichsten Liebesgeschichten, der allerdings an leidenschaftlichen Liebesgeschichten armen Fußballbundesliga, ist einer harten Bewährungsprobe ausgesetzt. Die Beziehung zwischen Martin Hinteregger und der Frankfurter Eintracht sieht sich mit einem Alltagsproblem des Fußballgeschäfts konfrontiert – der Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Peter Heß Sportredakteur.

Das Gute an der Situation: Die Ansprüche des Profis und des Klubs decken sich. Der 29 Jahre alte österreichische Nationalverteidiger und der hessische Traditionsverein gehen davon aus, dass der Träger des Eintracht-Trikots mit der Nummer 13 eine wichtige Rolle im Verein spielt. Als Identifikationsfigur, als Abwehrchef, als kämpferisches Vorbild für die Kollegen und deren psychologischer Halt. Von all den Aufgaben erfüllt Hinteregger im Moment nur die Rolle der Identifikationsfigur.

Noch hat der Ruf des Kärntner Originals nicht darunter gelitten, dass seine Leistungskurve nach unten zeigt, dass er nicht mehr der gesetzte Turm für die Abwehrschlacht ist. Gegen Augsburg wurde der Österreicher nur für neun Minuten eingewechselt, gegen Arminia Bielefeld nach 45 Minuten ausgewechselt, nachdem er schon in der Hinrunde zweimal nach einer kleineren Verletzung geschont worden war. Nach drei Jahren in Frankfurt ist Martin Hinteregger erstmals ein austauschbarer Spieler geworden.

Offener Umgang mit der Formkrise

Das liegt zum einen an der überragenden Form des 38 Jahre alten Makoto Hasebe, der dem neun Jahre Jüngeren vor allem deshalb den Platz des Mittelmannes in der Dreier-Abwehrkette erfolgreich streitig macht, weil er wichtig für den konstruktiven Spielaufbau ist. Hinteregger dagegen schlägt lieber „Langholz“, wie es im Fußball-Deutsch heißt, wenn weite Bälle aus der Abwehr in die gegnerische Hälfte umschrieben werden. Zum anderen lässt der 65-malige Nationalspieler aber auch in den Zweikämpfen die Dominanz und Souveränität vermissen, die ihn in den Jahren zuvor so auszeichnete. Hinteregger wirkt, als hätte er die Überzeugung von der eigenen Stärke verloren. Seine Körpersprache lässt das jedenfalls vermuten.

Anders als viele Berufskollegen geht er sehr offen mit seiner Formkrise um. Auf seinem Instagram-Account postete er: „Ich weiß, dass einige von euch im Moment enttäuscht sind von meiner sportlichen Leistung. Ganz ehrlich: bin ich auch. Und natürlich beschäftige ich mich krass damit, woran es liegt“, schrieb er an seine Fans. Seine Erläuterung: „Ich glaube, es gibt viele Gründe: Sprunggelenk und Schulter letztes Jahr, das Schambein jetzt, mein Kopf, der die falschen Entscheidungen trifft, und vor allem, dass ihr mir im Stadion brutal fehlt. Das darf keine Ausrede sein – ist es auch nicht – aber ohne euch ist der Hinti halt nur ein halber Hinti.“

Sein Herz an die Eintracht verloren

Was in diesem hartherzigen Fußballgeschäft als Anbiederung an die Fans interpretiert werden könnte, entspricht den Tatsachen. Martin Hinteregger gehört zu einer fast ausgestorbenen Spezies Fußballprofis, und die Frage stellt sich, ob sie überlebensfähig ist. Die radikale Professionalisierung des Fußballs, das Streben nach ständiger Leistungsoptimierung – durch trainings- und ernährungswissenschaftliche Entwicklungen, durch Datenerhebungen und kontinuierliche medizinische Untersuchungen – erfordern eine kompromisslose Einstellung zum Beruf, die Hinteregger so nicht hat und auch nicht haben will. In seiner Autobiographie „Innensicht“ zeichnet der Österreicher ein klares Bild von sich. Das Bild eines unverstellten Naturburschen, ja – ehrgeizig, aber nein – nicht verbissen, verkniffen. Einer, der gut im Fußballspielbetrieb des vergangenen Jahrhunderts aufgehoben gewesen wäre. Einer, der im kalten Fußballgeschäft emotional zu erfrieren droht, einer, der Wärme und Zuneigung spüren, der sich gut aufgehoben fühlen muss.